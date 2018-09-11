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Осиная талия и чертики в глазах: Лариса Гузеева показала, как выглядела 20 лет назад

Лариса Гузеева не узнает себя на старой фотографии.

«Конец девяностых. Чужой человек. Как выжили?...», — недоумевает она.

«Вау Лариса это ты?», «Офигеть, какая красотка», «Такая у Вас улыбка, просто ослепительная! А талия!!!», «Какая фигура..», «Красотка всегда и во все времена», «Какая лучезарная», «Глаза горят!», «Улыбка на миллиард!!!», «Улыбка просто ГОЛЛИВУД», «Всего лишь 20 лет назад... а как будто в другой жизни это было... А может так и было...», «ЛАРИСА ! ЭТО ВЫ ???? НУ И КРАСОТКА.ЗВЕЗДА !!!! ДАЙ БОГ ВАМ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ !!!!», «Вы самая по-настоящему красивая женщина страны!», «Энергетика бешеная! Уважаю людей, которые сделали себя», — обсуждают подписчики.

Многие сравнили молодую Ларису Гузееву с Ириной Понаровской. А как считаете вы, похожи?

Фото: instagram

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