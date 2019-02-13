«Ощущение свободы»: еще недавно пышнотелая Анна Седокова продемонстрировала стальной пресс

Анна Седокова давно не скрывает своих переживаний по поводу фигуры — молодой маме долго не удавалось похудеть после третьих родов, а потом закрепить полученные результаты. Еще недавно она жаловалась на цифру на весах — 68 кг при росте 172 см. Но сейчас Анна медленно, но верно наконец идет к идеальному телу: об этом она рассказала фолловерам в своем Instagram, неожиданно показав стальные мышцы на животе.

«Уже два дня питаюсь в клинике правильной едой. Открыла для себя хлеб без муки, да я деревня) Гречневый идет туго, но льняной ничего. Ем рыбу, которую на дух не переносила, только в суши) И открыла для себя очень классную штуку как #интервальноепитание. На самом деле, не очень устрашающе. Получается, у тебя есть поздний обед и поздний завтрак. Рекомендуют начинать с раза в неделю, но чувствую, я подсяду», — рассказала Седокова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).