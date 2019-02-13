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«Ощущение свободы»: еще недавно пышнотелая Анна Седокова продемонстрировала стальной пресс

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Седокова

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Оказывается, 36-летняя певица вполне может дать фору, например, Дженнифер Лопес.

Анна Седокова давно не скрывает своих переживаний по поводу фигуры — молодой маме долго не удавалось похудеть после третьих родов, а потом закрепить полученные результаты. Еще недавно она жаловалась на цифру на весах — 68 кг при росте 172 см. Но сейчас Анна медленно, но верно наконец идет к идеальному телу: об этом она рассказала фолловерам в своем Instagram, неожиданно показав стальные мышцы на животе.

«Уже два дня питаюсь в клинике правильной едой. Открыла для себя хлеб без муки, да я деревня) Гречневый идет туго, но льняной ничего. Ем рыбу, которую на дух не переносила, только в суши) И открыла для себя очень классную штуку как #интервальноепитание. На самом деле, не очень устрашающе. Получается, у тебя есть поздний обед и поздний завтрак. Рекомендуют начинать с раза в неделю, но чувствую, я подсяду», — рассказала Седокова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Артистка поделилась и тем, как себя чувствует после нового опыта: «Сегодня утром проснулась намного счастливее. Ощущение свободы)) И такого крутого голода в животике. Потом спорт. Это безусловно. Ну и разные новые аппараты и процедуры».

«Фигура мечта», «Анечка Вы самая лучшая.. оставайтесь всегда такой доброй и искренней!», «Вы очень красивая, я очень восхищаюсь людьми, которые работают над собой и не стесняются принять и начать работать над недостатками», «Няшка ты такая Анют) обожаю тебя за честность и прямоту. Тело внатуре шикарное) мой поклончик❤️ », «Ого пресс я такой после полу года качаю по 90 раз в день! Ну ты даешь! Молодец!» — осыпали Анну комплиментами фолловеры.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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