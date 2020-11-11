Ошибка парикмахера помогла женщине обогатиться на 550 тысяч рублей

Отправляясь в салон красоты, 36-летняя медсестра Кимберли Гортон (Kimberley Gorton) из английского городка Уилмслоу, даже не представляла, какие трудности ей придется преодолеть. Медсестра выбрала модельную стрижку и окраску волос, села в кресло мастера и приготовилась ждать результат. Но то, что она увидела, просто лишило ее дара речи – вместо роскошной шевелюры на ее голове появились спутанные клочья волос, напоминающие колтуны. «На моей голове образовался огромный узел справа, и еще один поменьше слева, и они занимали весь мой затылок. Мастер пообещал все исправить, но потом так сильно начал дергать волосы, пытаясь их распутать, что стало все только хуже. В итоге меня просто отправили домой с сеткой на голове. Я выглядела настолько нелепо, что чуть не расплакалась», — процитировало слова пострадавшей издание Daily Mail.

Несколько дней мастер салона пытался исправить ситуацию, но колтуны стали еще больше, и молодая женщина совсем отчаялась. Единственным спасением было отрезать роскошные локоны, которые Кимберли отращивала с 16 лет. Пострадавшая испытала настоящий стресс и вынуждена была обратиться за психологической помощью, чтобы как-то принять произошедшее и смириться со своим новым образом. «Эта ситуация меня потрясла до глубины души. Даже доктор счел мое состояние близким к скорби. Так и было — я оплакивала свои волосы», — поделилась своими переживаниями Кимберли.

Женщине посоветовали обратиться в суд и потребовать моральную компенсацию с нерадивого мастера. Кимберли так и сделала и получила сумму в размере 5574 фунтов стерлигов (около 557 400 рублей). «Мне понадобился целый год, чтобы смириться с произошедшим и поверить в себя. Я больше никогда в жизни не буду красить волосы», — подытожила дама, добавив, что моральная компенсация немного сгладила неприятный момент, но осадок у пострадавшей все равно остался.