Опасный бьюти-тренд: в погоне за красотой женщины делают себе «губы осьминога»

К счастью, далеко не все столь слепо следуют веянию моды, потому некоторые пользователи весьма скептически отнеслись к возможности столь противоречивого эксперимента над собственной внешностью. Вот лишь некоторые из комментариев под постами отчаянных модниц: «С ума сошли уже! Остановитесь уже в погоне за деньгами – люди стали похожи монстров из ужастиков», «Где тут нижняя губа, где верхняя?», «Надеюсь, всем хватит мозгов не повторять это, Аминь!», «Что тут можно сказать? Мир сошел с ума. Самое ужасное то, что найдутся желающие», «Губы теперь похожи на вареничек. Следующий шаг – контур косичкой», «Убожество. Девочки, что вы творите? Неужели вам это нравится?».

Однако находятся и те, кому такие губы по душе, а особо смелые готовы предоставить свое лицо для эксперимента: техника лишь набирает популярность, потому многие горе-косметологи, желая опробовать методику на живых людях, постоянно ищут моделей, которым готовы сделать «губы дьявола» совершенно бесплатно.

Фото: vostock-photo, Instagram

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