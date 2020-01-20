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Опасный бьюти-тренд: покупка ранее использованной косметики становится все более популярной

Рынок бывших в употреблении косметических товаров в 2020 году будет развиваться бешеными темпами, что может привести к не слишком приятным последствиям. Эксперты объяснили, чем может быть опасен макияж, выполненный косметикой с чужого плеча, приобретенной по сниженным ценам.

Эксперты онлайн-издания Vogue Business, проведшие масштабное исследование, уверенно заявляют о том, что рынок перепродажи косметики растет бурными темпами, чему способствуют многочисленные онлайн-платформы типа eBay, где можно приобрести вожделенные средства, в том числе и люксовые, и лимитированные, порой дешевле на 30-50%.

Как правило, на платформах совершенно открыто продаются как мало использованные или даже новые, так и вполне себе бывшие в употреблении уходовые средства и декоративная косметика и даже бьюти-гаджеты.

По словам Дженни Миддлтон, директора по красоте WGSN, рост популярности подержанной косметики вполне вписывается в парадигму моды на перепродажу вещей в целом, а также на осознанное потребление и защиту окружающей среды: опрос, проведенный в конце 2019 года, показал, что уже 37% женщин заинтересованы в приобретении принадлежащих ранее кому-то другому, но при этом не использовавшихся косметических товаров. 49% опрошенных заявляют, что ради привлекательной цены они готовы закрыть глаза на то, что косметика не новая и приобретена не в магазине.

Однако эксперты отмечают, что этот тренд, несмотря на все позитивные составляющие, может быть опасен из-за вопросов гигиены и сроков годности. Информацию о том, насколько свеж товар и не просрочен ли он, указывает при продаже сам продавец и проверить ее не представляется возможным. Потому тут лишь остается надеяться на честность продавца.

Но гораздо больше всех волнует фактор гигиеничности продуктов: «Вы, как правило, ничего не знаете о том, кто был предыдущим владельцем косметики и что он с ним делал, – поясняет эксперт, – потому покупать бывшие в употреблении средства – занятие неоднозначное».

Однако, по словам экспертов, многие бьютиголики перед продажей ставших не нужными продуктов стараются очистить их: дезинфицируют помады и срезают верхний край чистым лезвием, удаляют верхний слой с палеток теней, пудр и других прессованных продуктов при помощи липкой ленты или сжатого воздуха, чтобы избежать возможной передачи бактериальной или вирусной инфекции (в том числе и герпеса, кишечной палочки или стафилококка). А вот средства с аппликаторами, такие как блески для губ, жидкие тени, туши и т.д. и спонжи, можно приобретать, только если они новые и никогда никем не использовались – иначе велика вероятность приобрести вместе с уцененной косметикой еще и проблемы со здоровьем.

Фото: vostock-photo

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