Опасное солнце: россиянам напомнили, как защититься от рака кожи
Эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснила, что УФ-фактор показывает уровень радиации, и чем он выше, тем больше вероятность онкологических заболеваний кожи. Дело в том, что, если не защищать дерму, ультрафиолет проникает под кожу и высвобождает свободные радикалы, которые повреждают клетки. Из-за этого они начинают делиться неправильно, образуются атипичные клетки, некоторые из которых вполне могут оказаться раковыми. Юлия Галлямова напомнила, что загар появляется из-за повышения выработки мелатонина в коже – это защитная реакция кожи на воздействие солнечных лучей. «Меланин у всех бывает разным, мы знаем, что цвет кожи разный, у кого-то больше экранной защиты, у кого-то меньше. Почему же так врачи всех пугают и просят использовать солнцезащиту? Все же это может вызвать рак кожи», – пояснила она.
Правила защиты от рака кожи очень просты и известны всем, но почему-то именно о них часто забывают, недооценивая опасность. По словам эксперта, в первую очередь при выходе из дома, особенно в летний период, надо обязательно использовать солнцезащитные средства. Это правило касается даже тех, кто проводит время в черте мегаполиса. Также необходимо мониторить уровень интенсивности ультрафиолетового излучения – эта информация совершенно бесплатно доступна в Интернете и в многочисленных приложениях погоды. И самое главное – надо правильно загорать. «Не надо говорить, что врачи против загара — это абсолютный миф, – пояснила дерматолог. – Врачи за загар. Каждый врач вам объясняет, что загар должен быть правильным: это в отведенные часы с наименьшей радиацией. Не загорать с 11 до 16, и обязательно с фотозащитой. Особенно, если вы выезжаете на юг, туда, где активное солнце, а живете в средней полосе или на Севере».
Фото: freepik
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