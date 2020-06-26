Опасное солнце: россиянам напомнили, как защититься от рака кожи

Правила защиты от рака кожи очень просты и известны всем, но почему-то именно о них часто забывают, недооценивая опасность. По словам эксперта, в первую очередь при выходе из дома, особенно в летний период, надо обязательно использовать солнцезащитные средства. Это правило касается даже тех, кто проводит время в черте мегаполиса. Также необходимо мониторить уровень интенсивности ультрафиолетового излучения – эта информация совершенно бесплатно доступна в Интернете и в многочисленных приложениях погоды. И самое главное – надо правильно загорать. «Не надо говорить, что врачи против загара — это абсолютный миф, – пояснила дерматолог. – Врачи за загар. Каждый врач вам объясняет, что загар должен быть правильным: это в отведенные часы с наименьшей радиацией. Не загорать с 11 до 16, и обязательно с фотозащитой. Особенно, если вы выезжаете на юг, туда, где активное солнце, а живете в средней полосе или на Севере».

Фото: freepik

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