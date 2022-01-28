Опасная красота: врач рассказала о скрытой опасности гель-лаков для ногтей

Ирина Катенина, врач-подолог, который специализируется на лечении заболеваний стопы и коррекции ногтевой пластины при поражениях и деформации, рассказала, что самыми частыми травмами при нанесении гель-лака являются ожоги. Они бывают двух видов: термический и химический. Разница заключается в способе их получения. Первый происходит в результате нанесения излишнего количества материала, а химический — из-за некачественной просушки гель-лака. Незастывшее химическое вещество агрессивно влияет на ноготь.

«При таком ожоге под ногтем образуется толстый слой ороговевшей кожи, которая будто приподнимает ноготь, тем самым отрывая его от ложа», — предупреждает подолог.