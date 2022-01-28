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Опасная красота: врач рассказала о скрытой опасности гель-лаков для ногтей
Маникюр стал такой рутиной современного человека, что количество его разновидностей и всевозможных уловок в нем постоянно увеличивается. Если раньше все покупали обычные флаконы с лаком, а потом вальяжно размахивали руками, чтобы покрытие побыстрее высохло, сейчас все иначе. Сегодня на пике популярности гель-лаки, которые не скалываются через день после нанесения, а снять их можно лишь при использовании специальных средств. Но и у этого удобства есть свои минусы.
Ирина Катенина, врач-подолог, который специализируется на лечении заболеваний стопы и коррекции ногтевой пластины при поражениях и деформации, рассказала, что самыми частыми травмами при нанесении гель-лака являются ожоги. Они бывают двух видов: термический и химический. Разница заключается в способе их получения. Первый происходит в результате нанесения излишнего количества материала, а химический — из-за некачественной просушки гель-лака. Незастывшее химическое вещество агрессивно влияет на ноготь.
«При таком ожоге под ногтем образуется толстый слой ороговевшей кожи, которая будто приподнимает ноготь, тем самым отрывая его от ложа», — предупреждает подолог.
Фото: Freepik
Источник: Медик Форум