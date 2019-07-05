«Оно всех свело с ума»: Полина Гагарина вышла в свет в Париже в мини-платье с экстремальным декольте

Полина Гагарина появилась на презентации нового парфюма известного бренда в платье, которое взбудоражило публику. Наряд для мероприятия, проходившего в Париже, для певицы создал дизайнер Александр Шабанов.
Драпированное мини-платье сине-стального цвета подчеркнуло изящную фигуру артистки и ее светящуюся светлую кожу. «Это платье всех свело с ума», - подписала Полина Гагарина фотографии.
«Я же тебе говорил!!!!!!», - прокомментировал создатель наряда Александр Шабанов.
«С ума свели всех эти прекрасные ножки на самом деле»,
«Сомневаюсь , что именно платье сводило»,
«Думаю, свело с ума не платье, а шикарное тело в нем»,
«На такой фигуре любое платье станет шикарным!!!))Так что это вы, Полиночка,платье украсили))», - похвалили подписчики красоту Полины (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
Напомним, недавно фолловеры артистки в Instagram критиковали Полину за ее излишнюю худобу. Тогда подписчики отметили, что фигура певицы стала похожа на мальчишескую и ей не нужно дальше худеть.
А как вы думаете, у Гагариной красивое тело?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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