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«Оно всех свело с ума»: Полина Гагарина вышла в свет в Париже в мини-платье с экстремальным декольте

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Гагарина

Фото: Instagram
Певица призналась, что ее наряд не оставил никого равнодушным.

Полина Гагарина появилась на презентации нового парфюма известного бренда в платье, которое взбудоражило публику. Наряд для мероприятия, проходившего в Париже, для певицы создал дизайнер Александр Шабанов.

Драпированное мини-платье сине-стального цвета подчеркнуло изящную фигуру артистки и ее светящуюся светлую кожу. «Это платье всех свело с ума», - подписала Полина Гагарина фотографии.

«Я же тебе говорил!!!!!!», - прокомментировал создатель наряда Александр Шабанов.

«С ума свели всех эти прекрасные ножки на самом деле»,

«Сомневаюсь , что именно платье сводило»,

«Думаю, свело с ума не платье, а шикарное тело в нем»,

«На такой фигуре любое платье станет шикарным!!!))Так что это вы, Полиночка,платье украсили))», - похвалили подписчики красоту Полины (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

Напомним, недавно фолловеры артистки в Instagram критиковали Полину за ее излишнюю худобу. Тогда подписчики отметили, что фигура певицы стала похожа на мальчишескую и ей не нужно дальше худеть.

А как вы думаете, у Гагариной красивое тело?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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