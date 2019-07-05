«Оно всех свело с ума»: Полина Гагарина вышла в свет в Париже в мини-платье с экстремальным декольте

Напомним, недавно фолловеры артистки в Instagram критиковали Полину за ее излишнюю худобу. Тогда подписчики отметили, что фигура певицы стала похожа на мальчишескую и ей не нужно дальше худеть.

А как вы думаете, у Гагариной красивое тело?