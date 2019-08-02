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«Они все еще болят»: из-за неудачной контурной пластики губы молодой певицы покрылись язвами

Молодая британская певица Сайша Уильямс, вдохновившись примером Кайли Дженнер и звезд телешоу «Остров любви», решила увеличить губы, но результаты процедуры получились не теми, что она ожидала.

Девушка, чьей историей заинтересовался британский таблоид The Sun, по рекомендации подруги записалась на прием к косметологу, снимавшую частный кабинет в спортивно-досуговом центре. Она решила сделать себе своеобразный подарок на день рождения, несмотря на то, что ее мама и брат были против.

«Это казалось хорошей идеей, – комментирует Сайша. – Я постоянно смотрела в Интернете на знаменитостей, у которых были очень полные губы, и начала сравнивать их со своими. Я считала себя не слишком красивой и думала, что увеличение губ сделает меня более уверенной в себе».

Сайшу слегка насторожило месторасположение кабинета доктора, но она настолько ждала процедуру, что даже не спросила у косметолога дипломы и сертификаты, также ей не дали подписать форму согласия на проведения процедуры. За 2 мл филлеров Juvederm, которые ей ввели в губы, певица заплатила 200 фунтов (около 15 500 рублей по курсу ЦБ). Поначалу результат ей очень понравился. Однако уже к вечеру губы все еще не обрели чувствительность и выглядели опухшими.

«Моя верхняя губа стала синей, – признается она. – Но я подумала, что это просто синяки. Но затем стало еще хуже. На следующее утро я была в агонии. У меня появились белые пятна на лице и носу».

Болезненные струпья продолжали распространяться, затем появились язвы во рту, которые мешали девушке есть и пить и были очень болезненными. Тогда она позвонила косметологу, проводившему контурную пластику, но та заявила, что это просто герпес и выписала ей таблетку.

Но ситуация ухудшалась с каждым часом, внутренняя часть губ уже вся была покрыта язвами, белые пятна покрывали большую часть лица. Сайша была вынуждена вызвать скорую. Осмотревший ее доктор сказал, что горло и миндалины также покрыты белым налетом и гнойничками. Оказалось, что у девушки тяжелая инфекция импетиго (заразное инфекционное заболевание, вызванное стафилококками и стрептококками), вызванная негигиеничными условиями во время проведения процедуры. Ей прописали сильные антибиотики, которые она принимала в течение 3 недель.

«Я пила воду через соломинку и постоянно прикладывала к губам лед. Это было очень больно. Я не могла есть около пяти дней из-за язв. Каждый раз, когда я говорила или открывала рот, верхняя губа трескалась. Мне потребовалось три недели, чтобы инфекция отступила, – добавляет Сайша, – но мои губы все еще болят, на них остались шрамы, которые я замазываю тональным кремом.

Оглядываясь назад, девушка признается, что хотела бы, чтобы в ее жизни никогда не было филлеров и контурной пластики губ.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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