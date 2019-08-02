«Они все еще болят»: из-за неудачной контурной пластики губы молодой певицы покрылись язвами

Сайшу слегка насторожило месторасположение кабинета доктора, но она настолько ждала процедуру, что даже не спросила у косметолога дипломы и сертификаты, также ей не дали подписать форму согласия на проведения процедуры. За 2 мл филлеров Juvederm, которые ей ввели в губы, певица заплатила 200 фунтов (около 15 500 рублей по курсу ЦБ). Поначалу результат ей очень понравился. Однако уже к вечеру губы все еще не обрели чувствительность и выглядели опухшими.

«Моя верхняя губа стала синей, – признается она. – Но я подумала, что это просто синяки. Но затем стало еще хуже. На следующее утро я была в агонии. У меня появились белые пятна на лице и носу».

Болезненные струпья продолжали распространяться, затем появились язвы во рту, которые мешали девушке есть и пить и были очень болезненными. Тогда она позвонила косметологу, проводившему контурную пластику, но та заявила, что это просто герпес и выписала ей таблетку.