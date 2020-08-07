«Они восхищаются мной, а потом бросают»: красавица визажист пожаловалась на одиночество

Наоми познакомилась со своим бывшим мужем, когда ей было всего 16 лет. Когда ей было 24, они поженились, а в 29 уже развелись. Теперь британка уверена, что никогда не сможет найти свою любовь, ведь она разведенная мама – и это клеймо для мужчин. Когда она только развелась, все друзья уверяли ее, что у такой молодой и успешной красавицы не будет проблем, чтобы построить новые отношения. Однако с тех пор уже прошло четыре года, а она все еще свободна. «Мне нетрудно найти совпадения. В 9 из 10 случаев, если я проведу пальцем по экрану смартфона вправо, я получу совпадение, но как только мы начинаем болтать, все летит под откос. Максимум на что я могу рассчитывать, это пара свиданий, потому что все хотят пройти через семейные отношения с кем-то, для кого это впервые», – пояснила она, добавив, что вся эта ситуация заставляет ее чувствовать себя очень неуверенно.

Фото: facebook Naomi Way

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