«Они восхищаются мной, а потом бросают»: красавица визажист пожаловалась на одиночество
Как сообщила визажист британскому онлайн-порталу The Sun, ее часто называют красивой, потрясающей, великолепной, веселой и сексуальной, у нее нет отбоя от предложений встретиться в приложениях для знакомств. Более того, Наоми регулярно ходит на свидания, однако уже 4 года она одна и не может найти мужчину своей мечты. Девушка признается, что за последние месяцы у нее было 30 первых свиданий, которые не увенчались ничем, потому она думает, что знает, в чем причина. «Мужчины пугаются, когда я говорю им, что одинокая мама двух девочек, но последним гвоздем в крышку гроба становится информация о том, что я не только красивая, но и разведенная молодая женщина», – говорит она.
Наоми познакомилась со своим бывшим мужем, когда ей было всего 16 лет. Когда ей было 24, они поженились, а в 29 уже развелись. Теперь британка уверена, что никогда не сможет найти свою любовь, ведь она разведенная мама – и это клеймо для мужчин. Когда она только развелась, все друзья уверяли ее, что у такой молодой и успешной красавицы не будет проблем, чтобы построить новые отношения. Однако с тех пор уже прошло четыре года, а она все еще свободна. «Мне нетрудно найти совпадения. В 9 из 10 случаев, если я проведу пальцем по экрану смартфона вправо, я получу совпадение, но как только мы начинаем болтать, все летит под откос. Максимум на что я могу рассчитывать, это пара свиданий, потому что все хотят пройти через семейные отношения с кем-то, для кого это впервые», – пояснила она, добавив, что вся эта ситуация заставляет ее чувствовать себя очень неуверенно.
Фото: facebook Naomi Way
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