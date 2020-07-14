«Они точно родственницы»: в Сети нашли девушку, поразительно похожую на Дженнифер Энистон

Молодая американка, которая ведет свой небольшой блог о моде и косметике, уже стала настоящей знаменитостью в социальной сети Instagram. Но произошло это после того, как пользователи обратили внимание на это странное сходство. Парикмахер Стефани Каррильо поделилась изображением своей постоянной клиентки, на которой та позирует с волнистыми локонами. Тогда у Кейтлин и появилась небольшая армия поклонников, которые поспешили сообщить ей, что она — копия Дженнифер Энистон. Многие из них даже предположили, что обеих женщин связывают родственные связи, ведь не может быть, чтобы они были так похожи по чистой случайности. «Я убеждена, что они родственницы», — написала одна из них. Другой комментатор добавил: «Я и не знал, что ты сделала прическу как у Джен». Кто-то из подписчиков пошутил: «В комментариях пишут, что это тайный профиль Дженнифер Энистон, кто с этим согласен?» Некоторые пошли еще дальше и стали отмечать Энистон под постом.

Парикмахер Стефани Каррильо заявила, что уже не в первый раз публикует фотографию Кейтлин в своем профиле, так как она ее постоянная клиентка, но каждый раз пользователи социальных сетей буквально сходят с ума и пишут: «Боже мой! Это правда Дженнифер Энистон?»

Фото: Instagram thekindredginger, Globallook

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