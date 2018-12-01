«Они получают чек, теряют вес, а затем снова толстеют»: эксперт раскритиковал звезд, которые худеют за деньги

Причиной такого заявления врача, по сообщению британской онлайн-газеты Daily Mail, стал пост австралийской телеведущей Саманты Армитадж на ее странице в Instagram, в котором она анонсировала, что стала новым послом компании Weight Watchers, также известной в этой социальной сети как WW, которая специализируется на похудении и здоровом образе жизни.

Ник Фуллер критически отнесся к словам телеведущей о том, что «это простая и веселая программа, в которой не нужно себя ни в чем сильно ограничивать», и призыву присоединиться к ней в этом приятном путешествии к здоровью. Врач заявил, что это путешествие очень часто бывает довольно коротким, и усомнился, что Саманте удастся удержать вес после недавнего похудения на 10 килограммов в рамках сделки, при заключении которой, к слову, она получила полмиллиона долларов.