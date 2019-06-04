«Они меня чуть не убили»: 33-летняя женщина рассказала, как чуть не умерла из-за грудных имплантов

Молодая женщина, благодаря своей работе, всегда была обладательницей великолепной фигуры, но, по ее словам, которые цитирует британское издание Daily Mail, ей всегда хотелось, чтобы бюст был пышнее. И в 2014 году она ради исполнения мечты легла под нож пластического хирурга. Операция прошла на первый взгляд успешно, девушка была очень довольна результатом. Но со временем ее самочувствие начало постепенно ухудшаться. Менструация перестала быть регулярной, появились странные кистозные прыщи, периодически Бьянка даже не могла встать с постели, хотя врачи уверяли ее, что она полностью здорова.

В 2016 году женщина впервые забеременела и в течение всех 9 месяцев чувствовала себя очень плохо. К быстрой утомляемости и общему упадку сил добавились сильное потоотделение, повышенная тревожность и ухудшение состояния кожи. Бьянка списывала все на сложную беременность, однако симптомы сохранились и после рождения ребенка. «Я чувствовала себя измотанной, потеряла очень много волос – признается она, ¬– и постоянно испытывала страшное беспокойство. А после рождения ребенка эти симптомы усугубились недостатком сна, исключительно грудным вскармливанием и стрессом. В какой-то момент наступила точка невозврата: я начала чувствовать себя с каждым днем все хуже и хуже, но по-прежнему списывала это на трудности материнства».