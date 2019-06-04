«Они меня чуть не убили»: 33-летняя женщина рассказала, как чуть не умерла из-за грудных имплантов

Молодая женщина, благодаря своей работе, всегда была обладательницей великолепной фигуры, но, по ее словам, которые цитирует британское издание Daily Mail, ей всегда хотелось, чтобы бюст был пышнее. И в 2014 году она ради исполнения мечты легла под нож пластического хирурга. Операция прошла на первый взгляд успешно, девушка была очень довольна результатом. Но со временем ее самочувствие начало постепенно ухудшаться. Менструация перестала быть регулярной, появились странные кистозные прыщи, периодически Бьянка даже не могла встать с постели, хотя врачи уверяли ее, что она полностью здорова.
В 2016 году женщина впервые забеременела и в течение всех 9 месяцев чувствовала себя очень плохо. К быстрой утомляемости и общему упадку сил добавились сильное потоотделение, повышенная тревожность и ухудшение состояния кожи. Бьянка списывала все на сложную беременность, однако симптомы сохранились и после рождения ребенка. «Я чувствовала себя измотанной, потеряла очень много волос – признается она, ¬– и постоянно испытывала страшное беспокойство. А после рождения ребенка эти симптомы усугубились недостатком сна, исключительно грудным вскармливанием и стрессом. В какой-то момент наступила точка невозврата: я начала чувствовать себя с каждым днем все хуже и хуже, но по-прежнему списывала это на трудности материнства».
Фото: Facebook Bianca Weintraub
В конце концов женщина решила основательно заняться своим здоровьем и сдала все анализы, которые выявили в крови аномально высокий уровень патогенов. И тогда Бьянка, несмотря на все опровержения врачей, заподозрила у себя так называемую «болезнь грудных имплантов», комплекс симптомов которой был очень похож на ее.
В феврале 2018 года женщине стало совсем плохо: температура поднялась до 40 градусов, лимфатические узлы опухли, суставы сильно болели, начались проблемы с дыханием. Бьянка уже еле вставала с постели, но доктора продолжали настаивать, что это просто вирусная инфекция. «Врачи отмахнулись от меня, потому что я молода и не выглядела умирающей. Я чувствовала себя преданной», – говорит она и добавляет, что за 8 месяцев перепробовала все, от изменения диеты до иглоукалывания, но лучше не становилось. Тогда она пришла к выводу, что причина всему действительно кроется в ее грудных имплантах и приняла решение удалить их.
Фото: Facebook Bianca Weintraub
5 октября 2018 года Бьянка снова отправилась в операционную, на сей раз чтобы вернуть своей груди первоначальный размер. Очнувшись от наркоза, она сразу почувствовала, что ей лучше – она, наконец, могла глубоко дышать, воспаление вокруг глаз исчезло. «Я выглядела на 10 лет моложе», – признается она. После операции месяц от месяца здоровье женщины становилось все крепче. И сейчас она вновь беременна.
«Мне потребовалась искусственная грудь, которая чуть не убила меня, чтобы, наконец, полюбить и оценить ту, которую дала мне природа, – признается она теперь. – Самоуважение и уверенность идут изнутри и не зависят от работы пластического хирурга».
Текст: Наталья Обрядина
Фото: Facebook Bianca Weintraub
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!