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«Он как будто из воска»: в Сети обсуждают «новое лицо» 50-летнего Стаса Михайлова

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я выбрал вместо рекламы.
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Стас Михайлов, 2017 год

Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress
Стас Михайлов попал в центр внимания после своего юбилея.

На днях популярный певец Стас Михайлов отметил юбилей. Обилие фотографий с посвященных этому мероприятий и эфиров с его участием заставили Сеть обсуждать внешность артиста.

«Сам на себя не похож», «Он как будто из воска», «Он из света и добра», «Переел молодильных яблочек», «Празднично закинулся ботулотоксином — новая традиция в шоубизе. По инъекции на брудершафт», — обсуждают пользователи Instagram.

«50-летний Стас Михайлов шокировал интернет новым лицом», — пишут СМИ.

«Это лучше чем в 25 выглядеть на 40)) молодец мужик», — защищают поклонники.

А как считаете вы, менял ли что-то артист в своей внешности?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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