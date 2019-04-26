«Он как будто из воска»: в Сети обсуждают «новое лицо» 50-летнего Стаса Михайлова

На днях популярный певец Стас Михайлов отметил юбилей. Обилие фотографий с посвященных этому мероприятий и эфиров с его участием заставили Сеть обсуждать внешность артиста.
«Сам на себя не похож», «Он как будто из воска», «Он из света и добра», «Переел молодильных яблочек», «Празднично закинулся ботулотоксином — новая традиция в шоубизе. По инъекции на брудершафт», — обсуждают пользователи Instagram.
«50-летний Стас Михайлов шокировал интернет новым лицом», — пишут СМИ.
«Это лучше чем в 25 выглядеть на 40)) молодец мужик», — защищают поклонники.
А как считаете вы, менял ли что-то артист в своей внешности?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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