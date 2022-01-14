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Омбре для щек: как правильно нанести румяна в модной технике 2022 года

Стразы для акцента в макияже. Цветные гели для бровей. Тени для век на губы для перламутра. Кремовые помады на глаза для более плавной тушевки. Список получится длинным, если мы продолжим перечислять все то, что за последние годы придумали визажисты и любители макияжа. И вот только мы возвращаемся после зимних праздников, как бьюти-гуру в своих кругах шепчутся о новом тренде.
Омбре для щек: как правильно нанести румяна в модной технике 2022 года

О том, что же такое нанесение румян в стиле омбре, во всех подробностях написал британский Glamour. Если вы спали несколько часов, устали на работе или просто хандрите из-за мороза за окном, вас спасет именно это средство для макияжа. Да, мы любим румяна — и мы такие не одни!

Омбре для щек: как правильно нанести румяна в модной технике 2022 года

Фото: www.pexels.com

Новый тренд в Instagram и TikTok распространяется под хештегом #ombreblush. Что же представляет из себя омбре из румян? Чем-то этот метод похож на smoky eyes, только для щек. Эта техника отличается плавным переходом цвета от насыщенного к более светлому или же наоборот. Омбре встречается везде: от сложного окрашивания для волос до привычного градиента на ногтях.

Технику нанесения опробовать легко. Берем два оттенка, сочетание которых вам нравится. Сухая, кремовая или даже жидкая текстура — не играет роли. Главное, чтобы вам нравилось. Затем оба оттенка нужно нанести на щеки в области скул и растушевать, смешивая цвета. Интересно, что и с самим способом нанесения можно экспериментировать. Например, расположить более темный оттенок ближе к носу, а светлый — к уху или же наоборот.

Фото: Pexels, freepik.com

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