Омбре для щек: как правильно нанести румяна в модной технике 2022 года

Новый тренд в Instagram и TikTok распространяется под хештегом #ombreblush. Что же представляет из себя омбре из румян? Чем-то этот метод похож на smoky eyes, только для щек. Эта техника отличается плавным переходом цвета от насыщенного к более светлому или же наоборот. Омбре встречается везде: от сложного окрашивания для волос до привычного градиента на ногтях.

Технику нанесения опробовать легко. Берем два оттенка, сочетание которых вам нравится. Сухая, кремовая или даже жидкая текстура — не играет роли. Главное, чтобы вам нравилось. Затем оба оттенка нужно нанести на щеки в области скул и растушевать, смешивая цвета. Интересно, что и с самим способом нанесения можно экспериментировать. Например, расположить более темный оттенок ближе к носу, а светлый — к уху или же наоборот.