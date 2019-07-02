«Оля Кардашьян»: фанаты Бузовой обсуждают ее роскошные формы на новом фото в купальнике

«Пока есть попа, приключения не заканчиваются», «Скоро выйдет у Бузовой книга удивительные путешествия попы», «Ники Минаж 2.0», «БузоОрех», «Это кто Оля Кардашян?😂😂😂😂 Отфотошопила)) перестаралась 😂😂», «Попа не похожа на бузовскую. Эта красивее», — подшучивают над Ольгой одни подписчики.

«Из достоинств я так поняла только попа», «Сколько можно-то? Лучше в красивых платьях пофотайся, приятней смотреть будет», «Дети же тоже смотрят. Зачем такие фото?», «Фотка хоть и красивая, ну блин лишняя в профиле молодой, красивой и холостой девушки», «Не скоро ты выйдешь замуж, Оля», — критикуют другие.