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«Оля Кардашьян»: фанаты Бузовой обсуждают ее роскошные формы на новом фото в купальнике

Поклонники Ольги Бузовой гадают, использовала ли она «фотошоп» на очередном снимке.

33-летняя Ольга Бузова по праву гордится своей фигурой. Каждый раз, отправляясь на отдых или съемки в теплые края, звезда делится фотографиями в купальнике. Фото, на котором она запечатлена сзади, за час собрало более 100 тысяч лайков и более 2 тысяч комментариев.

«Wild», — написала Ольга под весьма откровенным кадром.

«Пока есть попа, приключения не заканчиваются», «Скоро выйдет у Бузовой книга удивительные путешествия попы», «Ники Минаж 2.0», «БузоОрех», «Это кто Оля Кардашян?😂😂😂😂 Отфотошопила)) перестаралась 😂😂», «Попа не похожа на бузовскую. Эта красивее», — подшучивают над Ольгой одни подписчики.

«Из достоинств я так поняла только попа», «Сколько можно-то? Лучше в красивых платьях пофотайся, приятней смотреть будет», «Дети же тоже смотрят. Зачем такие фото?», «Фотка хоть и красивая, ну блин лишняя в профиле молодой, красивой и холостой девушки», «Не скоро ты выйдешь замуж, Оля», — критикуют другие.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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