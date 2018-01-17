31-летняя Ольга Бузова не скрывает частые посещения косметолога, и одна из ее знакомых специалистов на днях рассказала, что заметила серьезные бьюти-вмешательства во внешность певицы.

Косметолог Татьяна Аюпова из Чебоксар рассказала местному порталу ProGorod, что часто видится и работает с Ольгой Бузовой на съемках реалити-шоу «Дом-2». Врач отметила: «Меня как профессионала очень радуют изменения во внешности Оли».

Татьяна составила целый список того, что, по ее мнению, Ольга сделала со своим лицом. Это пластика кончика носа, моделирование спинки носа в межбровье (то есть Бузова пыталась сделать нос прямым), увеличение губ, увеличение скул с помощью уколов гиалуроновой кислоты, уколы ботокса в лоб и веки.