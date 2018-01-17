Ольга Бузова сделала несколько пластических операций на лице?
Фото из Instagram Ольги Бузовой
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31-летняя Ольга Бузова не скрывает частые посещения косметолога, и одна из ее знакомых специалистов на днях рассказала, что заметила серьезные бьюти-вмешательства во внешность певицы.
Косметолог Татьяна Аюпова из Чебоксар рассказала местному порталу ProGorod, что часто видится и работает с Ольгой Бузовой на съемках реалити-шоу «Дом-2». Врач отметила: «Меня как профессионала очень радуют изменения во внешности Оли».
Татьяна составила целый список того, что, по ее мнению, Ольга сделала со своим лицом. Это пластика кончика носа, моделирование спинки носа в межбровье (то есть Бузова пыталась сделать нос прямым), увеличение губ, увеличение скул с помощью уколов гиалуроновой кислоты, уколы ботокса в лоб и веки.
Надо признать, что большинство из этих процедур все-таки не являются пластическими операциями, как изначально подозревали недоброжелатели Ольги, — она лишь делала ринопластику.
Напомним, сейчас Бузова, ее подруги и предполагаемый возлюбленный Тимур Батрутдинов отдыхают в Таиланде и готовятся отмечать 32-й день рождения певицы и телеведущей.