Олеся Судзиловская, Тутта Ларсен, Катя Лель и другие звезды навели красоту на MBFW Russia

Накануне Неделя моды MBFW Russia подошла к концу. Команда визажистов Mary Kay во главе с авторитетом в beauty-индустрии Андреем Шилковым подготовили сотни моделей к показам известных дизайнеров. Специалисты и консультанты компании не только создали запоминающиеся образы для дефиле, но и предложили трендовый макияж гостям одного из самых громких модных мероприятий России.

«Это настоящий подарок. Я, как актриса, часто пользуюсь декоративной косметикой и могу авторитетно сказать, что такой богатый выбор оттенков и текстур редко встретишь», — с восторгом отозвалась о бьюти-зоне Mary Kay Дарья Повереннова.