Олеся Судзиловская показала упругий бюст в откровенном бикини

Олеся Судзиловская считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. Блондинка доказала, что это действительно так, выложив в свой микроблог снимок в бикини.

Олеся позировала на пляже, делая селфи. Оно получилось особенно соблазнительным, ведь актриса продемонстрировала роскошный бюст.