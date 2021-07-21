Охлаждающий спрей и еще несколько средств, которые спасут вашу кожу во время жары

В первую очередь рекомендовано использовать освежающий спрей для лица, если есть возможность для дополнительного эффекта, подержите его в холодильнике, рекомендуют в издании The Independent. Кроме того, в холодильник также стоит убрать и маску для лица, перед использованием ее достаточно подержать там около 10 минут, а потом наслаждаться прохладой.

Следующее средство — нефритовый валик, он обладает множеством полезных свойств. Если его охладить, а затем сделать массаж лица, это поможет успокоить кожу. Также относительно недавно стали популярными стеклянные шары на ручке, внутри которых находится вода. Они предназначены для улучшения кровообращения и отлично помогут в жару. После пребывания на солнце рекомендуется сходить в душ, после чего воспользоваться средством после загара. Тогда идеально подойдут средства с охлаждающим эффектом: с алоэ или ментолом в составе.