«Одновременно милая и опасная»: пикантное фото Ирины Шейк покорило поклонников

Супермодель и молодая мама Ирина Шейк часто радует поклонников новыми снимками, на которых она демонстрирует свою идеальную фигуру. Чаще всего эти фото сделаны для рекламы женского нижнего белья бренда Intimissimi, чьим лицом (и «телом») является россиянка. Но на днях Ирина решила сняться и в мужском белье, чем только восхитила фолловеров.
«Мне так уютно в этих мужских боксерах», — подписала пикантный снимок Шейк.
Всего за три часа пост набрал больше двухсот тысяч «лайков» и восторженных комментариев: «Ирина может позволить себе надеть что угодно — и выглядеть при этом сногсшибательно», «И милая, и опасная», «Горячо!», «Вам очень идут мужские трусы». А как вам смелая выходка Ирины Шейк.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram