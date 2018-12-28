«Одновременно милая и опасная»: пикантное фото Ирины Шейк покорило поклонников

Супермодель и молодая мама Ирина Шейк часто радует поклонников новыми снимками, на которых она демонстрирует свою идеальную фигуру. Чаще всего эти фото сделаны для рекламы женского нижнего белья бренда Intimissimi, чьим лицом (и «телом») является россиянка. Но на днях Ирина решила сняться и в мужском белье, чем только восхитила фолловеров.

«Мне так уютно в этих мужских боксерах», — подписала пикантный снимок Шейк.