Один в один: россиянин перевоплотился в Меланию Трамп и стал звездой Сети
Instagram-аккаунт российского фотографа Семена Земскова пестрит знаменитостями – кажется, будто сами звезды позировали блогеру, но при внимательном рассмотрении становится понятно, что это всего лишь копии, хоть и мастерски исполненные. Так, например, его имитация внешности певцов Димы Билана, Филиппа Киркорова, актера Джонни Деппа, предпринимательницы Кайли Дженнер и других селебов вызвала восторг и бурные обсуждения среди подписчиков.
На этот раз Земскову пришла идея перевоплотиться в супругу Дональда Трампа Меланию, чем весьма удивил пользователей Сети.
Чтобы максимально точно повторить черты лица Мелании Трамп, молодой человек использовал тон, карандаш для бровей, тени, тушь, румяна и помаду естественного оттенка.
Поклонники тут же принялись обсуждать его работу, удивляясь такой точности исполнения: «Это действительно невероятно!», «Это больше похоже на магию, а не на перевоплощение», «Как у вас получилось добиться такого сходства?», «Похож на Меланию больше, чем сама Мелания», «Вот это талант!», «Не перестаю удивляться и восхищаться. Браво».
А как вам кажется, похоже получилось или не очень?
Фото: Eastnews, instagram.com/fakethatface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!