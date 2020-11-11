Один в один: россиянин перевоплотился в Меланию Трамп и стал звездой Сети

Instagram-аккаунт российского фотографа Семена Земскова пестрит знаменитостями – кажется, будто сами звезды позировали блогеру, но при внимательном рассмотрении становится понятно, что это всего лишь копии, хоть и мастерски исполненные. Так, например, его имитация внешности певцов Димы Билана, Филиппа Киркорова, актера Джонни Деппа, предпринимательницы Кайли Дженнер и других селебов вызвала восторг и бурные обсуждения среди подписчиков.

На этот раз Земскову пришла идея перевоплотиться в супругу Дональда Трампа Меланию, чем весьма удивил пользователей Сети.

Чтобы максимально точно повторить черты лица Мелании Трамп, молодой человек использовал тон, карандаш для бровей, тени, тушь, румяна и помаду естественного оттенка.