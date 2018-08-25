«Один косметолог, видимо»: Пелагею и Наталью Подольскую жестко раскритиковали за чрезмерное сходство

Фотография, которую Наталья Подольская разместила в своем блоге, вызвала оживленные дискуссии в Сети. Поклонники певицы заметили ее невероятное сходство с подругой и предположили, что обе делают одни и те же процедуры у косметолога.

«Вот кого я встретила в детском ресторане в субботу вечером. Пелагея моя дорогая», — пишет она.