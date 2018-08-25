«Один косметолог, видимо»: Пелагею и Наталью Подольскую жестко раскритиковали за чрезмерное сходство

Фотография, которую Наталья Подольская разместила в своем блоге, вызвала оживленные дискуссии в Сети. Поклонники певицы заметили ее невероятное сходство с подругой и предположили, что обе делают одни и те же процедуры у косметолога.
«Вот кого я встретила в детском ресторане в субботу вечером. Пелагея моя дорогая», — пишет она.
«Как вы похожи! Скулы и губы», «Одно лицо», «Вы с Пелагеей очень похожи, как сестры...», «Опухшие!!!!!», «Я тоже подумала,что сестра её))потом прочитала,что Пелагея)))даже не узнала её)», «О, виниры у Пелагеи», «Рано или поздно наступает момент, когда виниры - лучше, чем свои. Для артиста тем более! Пелагея немного утратила индивидуальность, но так всё же лучше», «Пелагею не узнаю....», «Пелагея начинает походить на Ульяну Сергеенко. Пластика это плохо, все на одно лицо и ...грудь», «Как в ёлочной игрушке)) все похожи», «Один косметолог видимо», — обсуждают фолловеры.
«Пелагея! Как хорошо выглядит!!!», «Очаровашки», «Любимые подруженьки!», «Солнечные!», «Ох, красавица Полюшка!!!!», «Две мой самие любимые создание мира и творение природы», — комментируют верные поклонники.
Фото: instagram