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«Одесская Барби» Валерия Лукьянова похвасталась неправдоподобно тонкой талией

Инста-дива Валерия Лукьянова, снова продемонстрировала подписчикам фигуру, которой позавидовала бы сама кукла Барби.

На своей странице в социальной сети Instagram Валерия опубликовала серию фотографий, сделанных в спортзале, на которых она позирует перед зеркалом в коротком топе и шортах, демонстрируя подозрительно осиную талию и хорошо проработанный пресс с четко прорисованными кубиками. Под изображениями она рассказала про свой закрытый курс «Подключение к потокам вечности Женской Сути», на который приглашала своих подписчиков, обещая раскрыть свои секреты омоложения, – за деньги, естественно.

Звезда соцсетей гордится своей внешностью, как у куклы Барби и всячески стремится подчеркнуть это сходство с помощью умелого макияжа, контактных линз и пластических операций (наличие которых, за исключением увеличения груди, она категорически отрицает). Но несмотря на то, что столь тонкая талия выглядит минимум неправдоподобно, поклонники Валерии ни на секунду не усомнились в том, что ее красота естественная: напротив, они восхищаются ее фигурой и заявляют, что она для них – живой мотиватор.

«Идеальная женщина», «Крутой пресс и бицепсы», «Ты – воплощение красоты и грациозности», – это лишь немногие из хвалебных комментариев в ее адрес.

Однако нашлись и те, кто упрекнул «Одесскую Барби» в злоупотреблении фотошопом и программами для «тюнинга» тела, некоторые также посоветовали ей больше есть.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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