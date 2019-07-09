«Одесская Барби» Валерия Лукьянова похвасталась неправдоподобно тонкой талией

«Идеальная женщина», «Крутой пресс и бицепсы», «Ты – воплощение красоты и грациозности», – это лишь немногие из хвалебных комментариев в ее адрес.

Однако нашлись и те, кто упрекнул «Одесскую Барби» в злоупотреблении фотошопом и программами для «тюнинга» тела, некоторые также посоветовали ей больше есть.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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