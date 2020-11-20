Одержимая татуировками женщина потратила 2 млн рублей, чтобы превратить себя в живую картину

Джулия, несмотря на протесты родных, даже в области гениталий набила себе рисунок, и теперь свободным от боди-арта осталось только ее лицо, которое она также планирует «забить» графичными цветами. Девушка признает, что готова возвращаться в салон мастера снова и снова, потому что получает огромное удовольствие от процесса, мотивы рисунков и их дизайн, по ее словам, выбирает татуировщик. «В течение долгого времени я говорила себе и другим, что никогда не побрею голову, чтобы сделать татуировку. Но когда у меня закончилось место на теле, это была следующая очевидная часть. Мне кажется, чем больше я забиваю себя, тем больше меня раздражают пустые участки кожи», — призналась Джулия.

Несмотря на опасения семьи, американка уверяет, что не намерена останавливаться, пока не закрасит всю свою кожу целиком – она не считает, что зашла слишком далеко, потому обязательно забьет татуировками и лицо, ведь она уже решилась сбрить волосы, чтобы покрыть боди-артом череп. Не обижает ее и то, что многих людей отталкивает ее новый облик, ведь находятся и те, кто очарован ими.

Фото: facebook

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