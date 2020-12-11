Одержимая стройностью женщина ради тонкой талии по 16 часов в день носит жесткий корсет
Фото: Instagram smallestwaist
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, американка обожает корсеты. Носить их она начала еще 8 лет назад, в 2012 году, с единственной целью – улучшить осанку. Однако вскоре она поняла, что у этой «процедуры» есть и еще один эффект – талия становится тоньше. Сначала Сара использовала мягкие варианты, но постепенно перешла на более жесткие и тугие аксессуары, которые носит по 16 часов 7 дней в неделю и даже спит в них. Она говорит, что ей очень понравился тот «драматичный эффект» гиперженственного тела с экстремальными изгибами.
Сейчас женщина носит корсет, который сжимает ее талию до 40 сантиметров – и это на 20 сантиметров уже ее первой утягивающей конструкции. «Каждый раз, когда я уменьшаю размер, мои ребра смещаются немного дальше от их естественного широко раскинутго положения, подстраиваясь под жесткие косточки корсета, тем самым уменьшая мои обхваты», – поясняет она. При этом Сара добавляет, что она питается как обычно, она и так от природы стройная, потому дополнительно худеть ей не нужно. «Единственное изменение, которое я снесла в свой рацион, это контроль размера порций». Она также отмечает, что корсет неудобен, только когда он новый, но через пару недель его просто перестаешь ощущать на теле – в нем даже спать становится удобно. Также американка уверяет, что ношение утягивающих конструкций никак не сказалось на ее здоровье – это подтверждают и результаты обследования у врача.
Сара уверена, что, если перестанет носить корсет, ее фигура вернется в исходное положение, ребра вновь расширятся до природных данных, однако она совершенно не хочет этого, ведь ее цель – обзавестись самой тонкой талией в мире, и ради этого она уже заказала новый аксессуар еще меньшего размера.
Фото: Instagram smallestwaist
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