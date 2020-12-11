Одержимая стройностью женщина ради тонкой талии по 16 часов в день носит жесткий корсет

Сейчас женщина носит корсет, который сжимает ее талию до 40 сантиметров – и это на 20 сантиметров уже ее первой утягивающей конструкции. «Каждый раз, когда я уменьшаю размер, мои ребра смещаются немного дальше от их естественного широко раскинутго положения, подстраиваясь под жесткие косточки корсета, тем самым уменьшая мои обхваты», – поясняет она. При этом Сара добавляет, что она питается как обычно, она и так от природы стройная, потому дополнительно худеть ей не нужно. «Единственное изменение, которое я снесла в свой рацион, это контроль размера порций». Она также отмечает, что корсет неудобен, только когда он новый, но через пару недель его просто перестаешь ощущать на теле – в нем даже спать становится удобно. Также американка уверяет, что ношение утягивающих конструкций никак не сказалось на ее здоровье – это подтверждают и результаты обследования у врача.

Сара уверена, что, если перестанет носить корсет, ее фигура вернется в исходное положение, ребра вновь расширятся до природных данных, однако она совершенно не хочет этого, ведь ее цель – обзавестись самой тонкой талией в мире, и ради этого она уже заказала новый аксессуар еще меньшего размера.

Фото: Instagram smallestwaist

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