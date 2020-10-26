Одержимая красотой модель тратит 40 000 рублей в день только на 8-разовое увлажнение кожи

Джильда считает, что во многом благодаря красивой коже ей удалось стать моделью, потому она разработала для себя целую систему увлажнения, к которой прибегает аж 8 раз в день. «Солнце сушит и повреждает кожу, а я очень любила загорать в юности, потому я и стала одержима бьюти-рутиной сейчас. Считаю, что профилактический уход за кожей важен», – поясняет она и добавляет, что понимает, что старение неизбежно, но она хочет максимально замедлить этот процесс естественным путем.

Бьюти-рутина модели начинается с момента ее пробуждения: она сбрызгивает лицо термальной водой, протирает тоником и наносит омолаживающую сыворотку, затем приступает к утренней тренировке, после чего вновь умывается с гидрофильным маслом, делает маску и многоступенчатый уход. В течение дня она пользуется различными тониками, которые всегда носит с собой. В обед она опять очищает кожу, наносит антиоксидантную сыворотку, а через час вновь делает маску и использует кислородный крем. После ужина девушка вновь прибегает к увлажняющей косметике, а затем повторяет ритуал непосредственно перед сном. Несмотря на то, что подобный уход занимает очень много времени, Джильда считает, что это того стоит, поскольку от этого зависит и ее карьера. «Мой рутинный уход за кожей в сочетании с чистым питанием дал мне прекрасный цвет лица. Я всегда просыпаюсь с увлажненной и свежей кожей», ¬– говорит она.

Однако одержимость красотой обходится американке недешево: она признает, что четыре продукт, которые она использует ежедневно, стоят очень дорого, а при таком расходе покупать их приходится каждые 6 недель, а ведь в ее арсенале еще и множество тоников и увлажняющих мистов, потому неудивительно, что забота о коже влетает ей в копеечку.

Фото: Instagram gildajoelle

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