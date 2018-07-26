«Обязательное фото в купальнике»: Ксения Собчак демонстрирует подтянутую фигуру и стройные ноги на яхте

На днях Ксения Собчак отправилась отдыхать на знаменитый «тусовочный» остров Ибица. Сначала телеведущая и политик радовала поклонников снимками в летящих платьях, но потом все же решила поделиться фото в белом купальнике и в очередной раз приструнить хейтеров.

«Когда хотите что-то написать или сказать — помните, вы рассказываете только о себе, а не о том, кого собираетесь обосрать. Первое упражнение: обязательное фото с отдыха в купальнике, чтобы вы могли тренировать сдержанность, мои пташечки, и сдержались от обсуждения «грубого фотошопа» и «отвратительного целлюлита» и «жуткого купальника», — так подписала снимок Ксения.