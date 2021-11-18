Объявлена победительница конкурса «Краса России» — ею стала 19-летняя Екатерина Вельмакина
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Фото: Instagram @_v_e_v
18 ноября завершился ежегодный конкурс, в котором приняли участие более сорока девушек со всех уголков России. Объявленная победительницей 19-летняя Екатерина Вельмакина получила главный приз, размер которого составил два миллиона рублей. Участие в «Красе России» стало далеко не первым для девушки. Ранее жительница Подмосковья уже соревновалась в конкурсе красоты «Юная Мисс Москва» в 2020 и 2021 годах.
Фото: Instagram @_v_e_v
Сама Екатерина ведет достаточно активную творческую жизнь. Девушка часто посещает съемочные мероприятия в качестве фотомодели, записывает собственные музыкальные композиции, снимает видеоролики для TikTok и делится всем этим в своем аккаунте в Instagram.
Участие в конкурсе «Краса России» лишь поможет ей добиться еще больших успехов в сферах, которые она для себя выбрала.
Помимо Екатерины были объявлены еще две победительницы. Вице-мисс стала уроженка Татарстана Дания Шарипова, а 17-летняя Дарья Ченубытова из города Ижевск удостоилась звания «Юная краса России».
Фото: Instagram