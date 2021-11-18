Объявлена победительница конкурса «Краса России» — ею стала 19-летняя Екатерина Вельмакина

Сама Екатерина ведет достаточно активную творческую жизнь. Девушка часто посещает съемочные мероприятия в качестве фотомодели, записывает собственные музыкальные композиции, снимает видеоролики для TikTok и делится всем этим в своем аккаунте в Instagram.

Участие в конкурсе «Краса России» лишь поможет ей добиться еще больших успехов в сферах, которые она для себя выбрала.

Помимо Екатерины были объявлены еще две победительницы. Вице-мисс стала уроженка Татарстана Дания Шарипова, а 17-летняя Дарья Ченубытова из города Ижевск удостоилась звания «Юная краса России».