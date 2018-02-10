Певица поделилась фотографией с коллегами по сцене, а подписчики обсуждают провокационный наряд.

В этом году Валерии исполнится 50 лет, но, глядя на хрупкую блондинку с тонкой талией, в это сложно поверить. Певица ведет здоровый образ жизни, активно занимается спортом и выглядит сестрой своей 24-летней дочери. Несколько часов назад артистка опубликовала в Instagram фотографию, сделанную за кулисами концертного зала в Дюссельдорфе, где накануне прошла «Песня года» с участием многих отечественных исполнителей. На снимке Валерия позирует с Филиппом Киркоровым и Ириной Дубцовой, однако, большее внимание привлек наряд блондинки.

Для концерта певица выбрала белое платье Zac Posen с корсетом, вытачки на лифе которого имитировали отсутствие нижнего белья у Валерии. Артистка, чьи модные образы зачастую вызывают бурное обсуждение среди подписчиков, была готова к новой волне комментариев, поэтому сразу поставила в подписи к снимку хештег #обсуждаемлифплатья.

«С платьем явный провал, всегда на все 100, а здесь что случилось?», «ВАЛЕРИЯ, ВЫГЛЯДИТЕ КОНЕЧНО ОТЛИЧНО, НО ВЫ УЖЕ НЕ ДЕВОЧКА, ЧТОБЫ СОСКИ НАРУЖУ ВЫСТАВЛЯТЬ», «Наряды у Валерии, конечно, хороши. Но надо и меру соблюдать. Всё же уже не 20 или даже 30!», « А вот с платьем у Валерии что-то не получилось. Непонятненько. Ну и не очень красиво», «Выглядит пошловато для многодетной мамы», «Платье ужас ужасный», «Вытачки в зоне бюста неудачные...», «Это платье - шутка? Разочарована», «Корсет платья на Валерии неудачен, делает грудь впавшей..», «Решили повторить подвиг Мадонны?», «ну и платье)) слишком пошло выглядит», — комментаторы не скупились на критику.

А как вам необычное платье Валерии?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram