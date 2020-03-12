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Обожающая экстремальные модификации тела девушка показала покрытое пирсингом и татуировками лицо

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

У проживающей в Риме 18-летней Кьяры 20 проколов на лице, тоннели в ушах и татуировки на теле и глазных яблоках, а также шрамирование.

Как передает британский онлайн-портал Metro, Кьяра – яростная поклонница всевозможных модификаций тела, в том числе и довольно экстремальных. Свой первый пирсинг она сделала еще в 11-летнем возрасте. С тех пор она сделала в общей сложности более 40 различных изменений на своем теле и лице, среди которых помимо пирсинга, татуировок и шрамирования, еще и 6 подкожных имплантов, разрезанный язык и окрашенные чернилами глазные яблоки.

«Моя потребность в модификации продиктована не недостатком внимания или желанием быть замеченной любой ценой. Это моя личная необходимость, – поясняет Кьяра. – Все, что я делаю, я делаю исключительно для себя». Одна из самых экстремальных модификаций ее лица – это растянутая на 4 сантиметра вперед нижняя губа, которая и привлекает наибольшее внимание окружающих.

Девушка говорит, что ей абсолютно все равно, что люди думают о том, как она выглядит, поскольку ей самой это нравится: «Я не планировала, что сделаю все это с собой. Я была гораздо более осторожна поначалу, но со временем мне стало нравиться все больше экстремальных вещей. Если бы я не чувствовала себя в мире с самой собой, я бы не стала этого делать. Для меня так выглядеть – вполне естественно, я ни о чем не сожалею». Многие из проколов, которые появились на теле девушки, она сделала самостоятельно или позволила провести процедуру своему бойфренду Мишелю. Пара познакомилась благодаря их общей любви к модификациям – Кьяра пришла в студию пирсинга Мишеля. Спустя год они стали парой.

Именно Мишелю принадлежит авторство татуировок на глазных яблоках возлюбленной – это был первый раз, когда он проводил эту опасную процедуру, к счастью, все прошло гладко. Мать Кьяры в целом поддерживает то, что ее дочь делает со своим телом, но беспокоится о том, что о ней будут думать другие.

Фото: Instagram

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