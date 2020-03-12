Обожающая экстремальные модификации тела девушка показала покрытое пирсингом и татуировками лицо

Девушка говорит, что ей абсолютно все равно, что люди думают о том, как она выглядит, поскольку ей самой это нравится: «Я не планировала, что сделаю все это с собой. Я была гораздо более осторожна поначалу, но со временем мне стало нравиться все больше экстремальных вещей. Если бы я не чувствовала себя в мире с самой собой, я бы не стала этого делать. Для меня так выглядеть – вполне естественно, я ни о чем не сожалею». Многие из проколов, которые появились на теле девушки, она сделала самостоятельно или позволила провести процедуру своему бойфренду Мишелю. Пара познакомилась благодаря их общей любви к модификациям – Кьяра пришла в студию пирсинга Мишеля. Спустя год они стали парой.

Именно Мишелю принадлежит авторство татуировок на глазных яблоках возлюбленной – это был первый раз, когда он проводил эту опасную процедуру, к счастью, все прошло гладко. Мать Кьяры в целом поддерживает то, что ее дочь делает со своим телом, но беспокоится о том, что о ней будут думать другие.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!