logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Обожаю народные средства»: 18-летняя «Мисс Россия»-2018 Юлия Полячихина раскрыла свои секреты красоты

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Юлия Полячихина

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Юная королева красоты Юлия Полячихина дала большое интервью перед путешествием в Таиланд на конкурс «Мисс Вселенная».

Не так давно было объявлено, что победительница федерального конкурса «Мисс Россия»-2018 Юлия Полячихина будет отстаивать честь Родины на престижнейшем соревновании красавиц «Мисс Вселенная», которое пройдет уже через несколько недель в Таиланде. До того, как начать собирать чемоданы, Юлия дала интервью порталу a href="https://www.wmj.ru/stil-zhizni/intervyu/intervyu-yuliya-polyachikhina.htm" target="_blank">WMJ.ru, в котором рассказала о том, как ухаживает за кожей и волосами, какой макияж делает и занимается ли спортом.

«Сейчас мне только 18 лет, поэтому я использую минимальное количество средств для поддержания своей кожи в тонусе. Но об уходе не забываю. Косметолога посещаю очень редко, примерно раз в два месяца. Обычно прошу на усмотрение специалиста сделать мне то, чего требует моя кожа на данный момент. К народным средствам тоже отношусь очень положительно. Люблю использовать мед, авокадо и сметану», — заявила девушка.

«В повседневной жизни я стараюсь не перегружать кожу косметикой. При этом абсолютно без макияжа хожу редко. Я всегда любила краситься самостоятельно, а помогали мне в этом обучающие видео на YouTube», — добавила Юлия. Красавица призналась, что очень часто бывает в спортивном зале и тренируется под присмотром опытного специалиста, а также не забывает о правильном питании, хотя порой и балует себя вкусными десертами.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Довели моего беззащитного светлячка»: Ветлицкая пожаловалась на травлю своей 14-летней дочери в испанской школе
«Сына я никому отдавать не собираюсь»: бывшая невестка Марии Шукшиной резко ответила на угрозы
84-летний Олег Басилашвили стал неузнаваемым из-за тяжелой болезни, грозящей ему ампутацией ноги
«Малыш сказочно красив»: в Сети обсуждают подросшего сына Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой
25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V
Танец Сергея Лазарева на высоких каблуках взорвал Сеть