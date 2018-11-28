«Обожаю народные средства»: 18-летняя «Мисс Россия»-2018 Юлия Полячихина раскрыла свои секреты красоты

Не так давно было объявлено, что победительница федерального конкурса «Мисс Россия»-2018 Юлия Полячихина будет отстаивать честь Родины на престижнейшем соревновании красавиц «Мисс Вселенная», которое пройдет уже через несколько недель в Таиланде. До того, как начать собирать чемоданы, Юлия дала интервью порталу a href="https://www.wmj.ru/stil-zhizni/intervyu/intervyu-yuliya-polyachikhina.htm" target="_blank">WMJ.ru, в котором рассказала о том, как ухаживает за кожей и волосами, какой макияж делает и занимается ли спортом.

«Сейчас мне только 18 лет, поэтому я использую минимальное количество средств для поддержания своей кожи в тонусе. Но об уходе не забываю. Косметолога посещаю очень редко, примерно раз в два месяца. Обычно прошу на усмотрение специалиста сделать мне то, чего требует моя кожа на данный момент. К народным средствам тоже отношусь очень положительно. Люблю использовать мед, авокадо и сметану», — заявила девушка.