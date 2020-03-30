Обнаружена взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни
Результаты исследования опубликовал британский журнал Nature Communications. Специалисты проанализировали геномы сотен тысяч женщин и выяснили, что у брюнеток и шатенок половое созревание наступает раньше, чем у светловолосых. А раннее вступление в пубертатный возраст, как известно, напрямую связано с риском развития таких заболеваний, как диабет второго типа и сердечно-сосудистые недуги. А эти болезни, в свою очередь, напрямую связаны с продолжительностью и качеством жизни. Именно поэтому, по мнению ученых, блондинки чаще живут дольше темноволосых женщин.
Также по результатам исследования эксперты предположили, что цвет волос и половое созревание напрямую связаны от правильного функционирования гипофиза, который регулирует созревание половых желез и одновременно влияет на выработку пигмента.
Фото: depositphotos
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