Обнаружена взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни

Также по результатам исследования эксперты предположили, что цвет волос и половое созревание напрямую связаны от правильного функционирования гипофиза, который регулирует созревание половых желез и одновременно влияет на выработку пигмента.

Фото: depositphotos

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