Обнаружена неожиданная опасность татуировок

Чистые участки кожи показали стандартную реакцию на термокостюм, а на участках с татуировками пота выделялось значительно меньше, и при этом он был гораздо более соленым. В связи с этим ученые пришли к выводу, что из-за наколок нарушается механизм секреции кожи, что ведет к нарушению теплообмена и в перспективе негативно сказывается на здоровье. Специалисты считают, что данное свойство татуировок можно считать «потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом», о котором необходимо знать всем, кто хочет набить себе большой рисунок.

Фото: depositphotos

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