Обнаружена неожиданная опасность татуировок
Специалисты провели эксперимент, результаты которого опубликованы в Journal of Applied Physiology. В нем приняли участие добровольцы, на телах которых были татуировки крупного размера. Всех людей нарядили в специальные костюмы, в которых происходит стимуляция потоотделения, а затем следили за тем, как кожа, покрытая рисунками, реагирует на смену температурного режима.
Чистые участки кожи показали стандартную реакцию на термокостюм, а на участках с татуировками пота выделялось значительно меньше, и при этом он был гораздо более соленым. В связи с этим ученые пришли к выводу, что из-за наколок нарушается механизм секреции кожи, что ведет к нарушению теплообмена и в перспективе негативно сказывается на здоровье. Специалисты считают, что данное свойство татуировок можно считать «потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом», о котором необходимо знать всем, кто хочет набить себе большой рисунок.
Фото: depositphotos
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