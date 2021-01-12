Обложки глянца с тучными моделями разозлили медиков всего мира: «Это не здорово»

Солидарна с зарубежным коллегой и российский врач-эндокринолог Зухра Павлова, которая сообщила онлайн-изданию «Комсомольская правда», конечно, на сегодняшний день существует понятие «здоровое ожирение», когда человек с лишним весом поначалу не чувствует себя плохо, и анализы у него хорошие, однако такое положение вещей сохраняется лишь до определенного времени, потому что полнота всегда спутник болезней. «Такой подход, что ожирение, якобы, может быть здоровым, по сути, развязывает человеку руки к тому, чтобы ничего не делать со своей проблемой. А если еще и в обществе это находит одобрение, то это вдвойне подстегивает его оставить все как есть, — пояснила доктор. — Но когда метаболический синдром развивается в полном объеме, то он уже затрагивает все звенья организма и обрушение здоровья происходит очень быстро».