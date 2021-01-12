Обложки глянца с тучными моделями разозлили медиков всего мира: «Это не здорово»
Первым отреагировал на новый выпуск глянца психиатр Национальной службы здравоохранения Великобритании Макс Пембертон, комментарий которого опубликовало онлайн-издание Daily Mail. Специалиста возмутило навязывание нездорового образа жизни и ожирения — проблем, которые особенно обострились в период пандемии и следующих один за другим локдаунов во многих странах мира. По его словам, просто возмутительно говорить, что лишний вес — это показатель здоровья и индивидуальности человека.
Конечно, выбирать в каком теле жить, человек волен сам, но нельзя отрицать, что тучные люди страдают от проблем с суставами, дыханием, они в группе повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и тяжелого течения коронавируса. Пембертон заявил, что со стороны журнала подобное решение просто безответственно.
we need the time machine... pic.twitter.com/mtpj9KZbMx— Manuel (Deh, se piacer mi vuoi...) (@VilleroEnEuropa) January 4, 2021
Солидарна с зарубежным коллегой и российский врач-эндокринолог Зухра Павлова, которая сообщила онлайн-изданию «Комсомольская правда», конечно, на сегодняшний день существует понятие «здоровое ожирение», когда человек с лишним весом поначалу не чувствует себя плохо, и анализы у него хорошие, однако такое положение вещей сохраняется лишь до определенного времени, потому что полнота всегда спутник болезней. «Такой подход, что ожирение, якобы, может быть здоровым, по сути, развязывает человеку руки к тому, чтобы ничего не делать со своей проблемой. А если еще и в обществе это находит одобрение, то это вдвойне подстегивает его оставить все как есть, — пояснила доктор. — Но когда метаболический синдром развивается в полном объеме, то он уже затрагивает все звенья организма и обрушение здоровья происходит очень быстро».
Фото: depositphotos
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