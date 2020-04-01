Облитая серной кислотой журналистка снялась в стильной фотосессии для модного журнала

Кэти была восходящей телезвездой, когда в 2008 году, в возрасте всего 24 лет, она подверглась внезапному нападению по заказу экс-бойфренда Дэнни Линча. Девушка получила ожоги кожи третьей степени на лице, зоне декольте и кистях рук, потеряла зрение на одном глазу, лишилась век, части носа и половины уха. Из-за кислоты также пострадали пищевод, внутренние органы, язык.

Это событие изменило ее жизнь: молодая женщина 12 дней провела в медикаментозной коме, ей пришлось пережить в общей сложности более 300 операций, из них около 80-ти пришлись на восстановление пищевода и внутренних органов, благодаря которым Кэти смогла нормально питаться. Также врачи удалили омертвевшую и поврежденную кожу и заменили ее синтетической, чтобы заложить основу для трансплантации. Журналистке было сложно смириться с тем, как она выглядела, но теперь она полностью приняла себя и работает над изменением наших представлений о красоте.