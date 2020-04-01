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Облитая серной кислотой журналистка снялась в стильной фотосессии для модного журнала

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Британская журналистка, телеведущая и модель Кэти Пайпер, которой плеснул в лицо кислотой незнакомец, которого нанял ее бывший парень, 12 лет вела борьбу за возвращение собственной красоты и здоровья.

Кэти была восходящей телезвездой, когда в 2008 году, в возрасте всего 24 лет, она подверглась внезапному нападению по заказу экс-бойфренда Дэнни Линча. Девушка получила ожоги кожи третьей степени на лице, зоне декольте и кистях рук, потеряла зрение на одном глазу, лишилась век, части носа и половины уха. Из-за кислоты также пострадали пищевод, внутренние органы, язык.

Это событие изменило ее жизнь: молодая женщина 12 дней провела в медикаментозной коме, ей пришлось пережить в общей сложности более 300 операций, из них около 80-ти пришлись на восстановление пищевода и внутренних органов, благодаря которым Кэти смогла нормально питаться. Также врачи удалили омертвевшую и поврежденную кожу и заменили ее синтетической, чтобы заложить основу для трансплантации. Журналистке было сложно смириться с тем, как она выглядела, но теперь она полностью приняла себя и работает над изменением наших представлений о красоте.

И вот Кэти Пайпер стала героиней журнала Harper’s Bazaar. Она призналась, что участие в стильной и довольно откровенной фотосессии было для нее волнительным событием. На снимках она одета в расстегнутую белую рубашку, черные шорты с высокой талией и черные босоножки на тонких ремешках. Ее длинные волосы небрежно уложены и красиво обрамляют лицо. В перерывах между кадрами Кэти подходила к фотографу, смотрела в экран камеры и говорила, что никогда не видела себя такой. В интервью модному журналу Пайпер призналась, что после того как выписалась из больницы, сменила цвет волос на более темный, чтобы привлекать меньше внимания от незнакомцев. «Знаете, почему я ненавижу яркий блонд? – заявила она в интервью. – Потому что он привлекает много внимания. Когда мужчины смотрят сзади на девушку со здоровым телом и светлыми волосами, они свистят и звонят, а если я поворачиваюсь, они оскорбляют меня». Также женщина отметила, что всегда была сторонницей ритуалов красоты – любила делать пилинги и маски, а также наносить макияж. «После окончания школы я прошла курс по уходу за собой. Но после нападения мне пришлось освоить искусство мейкапа заново. В частности, научиться пользоваться праймером, чтобы замаскировать рубцы, при этом оценивать весь результат только одним глазом, потому что второй не видит».

Фото: Instagram

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