Обладательница «самых больших скул в мире» показала, как выглядела до пластики и филлеров

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, Insta-модель раньше была не розововолосой дивой со странной внешностью, а миловидной брюнеткой, и до того как потратила 1,5 тысячи фунтов стерлингов (больше 150 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ) на филлеры для увеличения скул и губ, ценила свою естественную красоту.

На снимке, которым поделилась Анастасия в своем микроблоге в социальной сети Instagram, у нее потрясающее симметричное лицо, с нежными чертами, и кудрявые волосы натурального темного оттенка, а губы накрашены розовой помадой. Однако спустя больше чем 10 лет, после того как был сделан этот снимок, 39-летняя женщина выглядит совершенно неузнаваемой. После того, как она ввела у косметолога свой первый филлер, ее скулы стали с каждым годом все сильнее выступать на ее лице. На сегодняшний день она уже потеряла счет количеству сделанных инъекций.