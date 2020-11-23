Обладательница «самых больших скул в мире» показала, как выглядела до пластики и филлеров
Фото: Instagram just__queen
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, Insta-модель раньше была не розововолосой дивой со странной внешностью, а миловидной брюнеткой, и до того как потратила 1,5 тысячи фунтов стерлингов (больше 150 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ) на филлеры для увеличения скул и губ, ценила свою естественную красоту.
На снимке, которым поделилась Анастасия в своем микроблоге в социальной сети Instagram, у нее потрясающее симметричное лицо, с нежными чертами, и кудрявые волосы натурального темного оттенка, а губы накрашены розовой помадой. Однако спустя больше чем 10 лет, после того как был сделан этот снимок, 39-летняя женщина выглядит совершенно неузнаваемой. После того, как она ввела у косметолога свой первый филлер, ее скулы стали с каждым годом все сильнее выступать на ее лице. На сегодняшний день она уже потеряла счет количеству сделанных инъекций.
Помимо наполнителей модель еще и регулярно делает уколы ботокса в лоб, чтобы сделать его идеально гладким, а свои локоны выпрямляет и перекрашивает в ярко-розовый цвет а-ля Барби. И хотя некоторые из ее знакомых и пользователей Сети не в восторге от ее нового образа, самой звезде социальных сетей он очень нравится. Ранее она уже рассказывала: «После того как я сделала уколы и увидела изменения на щеках, просто влюбилась в свое новое лицо. Мне все очень нравится, я хочу выглядеть так, потому что это делает меня счастливой. Понятное дело, что некоторых раздражает мой облик, но я не возражаю». При этом Анастасия утверждает, что на данный момент ее щеки все еще малы, потому она продолжит изменять себя, чтобы завершить свой облик, также она хочет увеличить грудь, потому что считает, что природа обделила ее по данному параметру.
Фото: Instagram _just__queen _
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!