Обладательница одних из самых длинных ног в мире рассказала, как ей живется с ростом 2 м 10 см

Рэн признается: «Мне нравится носить шорты и высокие каблуки, чтобы мои ноги выглядели еще более длинными. Мне нравятся мои длинные ноги, мне кажется, это одно из главных моих достоинств, они делают меня красивее». Девушка добавила, что своим ростом она обязана своим родителям, которые тоже были высокими, но не такими, как она сама. По ее словам, в молодые годы ей приходилось нелегко, приходилось приспосабливаться к тому, что она выше всех вокруг, и к тому, что приходится биться головой о дверные косяки. Кроме того, ей до сих пор приходится тяжело при поиске одежды и обуви подходящего размера: «Найти одежду действительно сложно, даже в Америке. Мой размере обуви – 43,5, и в Азии найти его совершенно невозможно. Но и в США я несколько раз пыталась ходить по магазинам и не нашла ничего подходящего, потому спасаюсь только онлайн-шопингом».

Рэн говорит, что уже в первом классе школы она была значительно выше всех: ее рост был такой же, как у ее учителя – 168 сантиметров. «Я была маленькой девочкой и хотела красивую одежду, но найти ее на такого высокого ребенка было невозможно, особенно в Монголии», – пояснила она, добавив, что, к счастью, в школе над ней не издевались. Однако она признается, что когда была моложе, ей было очень плохо из-за ее роста, некоторые люди заставляли ее чувствовать себя некомфортно, к счастью, она сумела преодолеть все комплексы, и теперь ощущает себя комфортно в собственном высоком теле и с длинными ногами: «Быть высоким – это прекрасно, и ты можешь выглядеть уникальной среди других людей».

Фото: Instagram rentsenkhorloo_bud

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!