Обладательница гигантской груди пожаловалась, что большой размер бюста портит ей жизнь

Сегодня ситуация не стала лучше: садясь на работе на стул, девушка с трудом поднимается с него, по ее словам, ее все время преследует чувство, что она носит на себе нереально тяжелые сумки и не может их опустить. Врачи уверены, что вес груди создает повышенную нагрузку на колени, что ведет к постепенному разрушению суставов и последующей их замене. Также Даниэль вынуждена покупать специальные бюстгальтеры, способные удержать такой бюст, но бретельки от них постоянно впиваются в плечи. Однако для службы здравоохранения Великобритании эти доводы недостаточно веские, чтобы оплатить ей операцию.

В итоге девушка вынуждена экономить на всем, чтобы собрать 6000 фунтов стерлингов на операцию у частного хирурга. «Избавление от этой груди – мой единственный шанс жить безболезненно, вернуться к работе и начать чувствовать себя уверенно».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: facebook Danielle Markerson

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