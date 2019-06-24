Обладательница гигантской груди пожаловалась, что большой размер бюста портит ей жизнь

Британка отчаянно пытается добиться операции по уменьшению бюста, но врачи постоянно отклоняют ее просьбу, заявляя, что Национальная служба здравоохранения не будет финансировать редукционную маммопластику, так как ее проблемы, по словам специалистов, «слишком незначительны, чтобы их оплачивало государство».
«Гигантская грудь делает мою жизнь несчастной, – заявляет девушка онлайн-изданию Mirror. ¬– Из-за нее я постоянно испытываю болезненные ощущения в спине, шее и коленях, кроме того, она привлекает отвратительное нежелательное внимание мужчин».
Фото: facebook Danielle Markerson
Дани, рост которой 170 см, вынуждена носить одежду 46 размера снизу и 52-го – сверху, говорит, что пышный размер – это ее проклятье с 12 лет. Когда ее бюст начал резко расти, она стала объектом повышенного внимания пожилых мужчин, которые свистели и улюлюкали ей вслед и делали непристойные предложения, несмотря на ее юный возраст. Закончилось все тем, что мама девушки вынуждена была провожать ее в школу. Кроме того, занятия физкультурой превратились для Дани в пытку: «Вес моей груди был нереален, даже носить их было очень больно. А когда приходилось прыгать в длину, они еще и били меня по лицу», – признается она.
Фото: facebook Danielle Markerson
Сегодня ситуация не стала лучше: садясь на работе на стул, девушка с трудом поднимается с него, по ее словам, ее все время преследует чувство, что она носит на себе нереально тяжелые сумки и не может их опустить. Врачи уверены, что вес груди создает повышенную нагрузку на колени, что ведет к постепенному разрушению суставов и последующей их замене. Также Даниэль вынуждена покупать специальные бюстгальтеры, способные удержать такой бюст, но бретельки от них постоянно впиваются в плечи. Однако для службы здравоохранения Великобритании эти доводы недостаточно веские, чтобы оплатить ей операцию.
В итоге девушка вынуждена экономить на всем, чтобы собрать 6000 фунтов стерлингов на операцию у частного хирурга. «Избавление от этой груди – мой единственный шанс жить безболезненно, вернуться к работе и начать чувствовать себя уверенно».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: facebook Danielle Markerson
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