«Обезображены навсегда»: из-за неправильного введения филлеров губы женщины загноились и лопнули
«Я была так напугана, что эта ситуация необратима, ведь количество гноя, который вытекал из моих губ, было просто огромным. И выглядело это все просто отвратительно», – заявила молодая женщина британскому онлайн-таблоиду The Sun.
Жительница английского города Кардифф объяснила, что никогда не была особенно тщеславной, но ей всегда казалось, что ее верхняя губа слишком тонкая, да и ее форма не особенно красива. До того, как решиться на коррекцию филлерами, Хелен исправляла ситуацию при помощи макияжа, но со временем задумалась о контурной пластике, чтобы немного повысить уверенность в себе.
Фото: Instagram
Уверенность в том, что процедура абсолютно безопасна, добавляли и публикации в социальных сетях, из-за которых у британки сложилось впечатление, что все вокруг делают это. Именно потому через знакомых она нашла специалиста, у которой был свой кабинет в местном салоне. Первое посещение косметолога было очень удачным, потому через две недели Хелен решила закрепить полученные результаты и добавить гуде еще немного полноты. Вторая процедура была куда болезненнее первой, но это не остановило женщину, и она пришла в третий раз, потому что салон предложил ей 50%-ную скидку. Оглядываясь назад, она понимает, что этот факт должен был насторожить ее, но, к сожалению, этого не произошло.
Третья процедура оказалась очень болезненной, и в ходе нее из губы Хелен пошла кровь, но косметолог объяснила этот факт наличием небольшой гематомы и авитаминозом и посоветовала приложить дома лед.
На следующее утро Хелен проснулась с большими синяками, которые постаралась скрыть при помощи макияжа, чтобы никто на работе не заметил. Но ситуация с каждым днем все ухудшалась: ее губы начали распухать, а синяки стали еще заметнее, а затем верхняя и вовсе лопнула от скопившегося в ней гноя. В отчаянии женщина связалась с салоном, но администратор заявила, что ничем не может помочь, потому ей стоит обратиться к врачу. Специалисты диагностировали Хелен серьезную инфекцию, которая возникла из-за того, что использовался дешевый препарат, который к тому же был неправильно введен. Женщине было назначено серьезное лечение, включившее антибиотикотерапию в течение 6 недель с последующими инъекциями гиалуронидазы в верхнюю губу, чтобы растворить филлер. Однако на этом злоключения британки не закончились – инфекция распространилась и на нижнюю губу, из-за чего лечение затянулось еще сильнее.
Даже после лечения и выведения наполнителя у Хелен остались комки под кожей губ, которые уже никогда не исчезнут, она также всегда будет нуждаться в коррекции филлерами, чтобы скрыть появившуюся из-за неудачной процедуры асимметрию: «Мои губы навсегда останутся обезображенными. Вместо уверенности в себе у меня появилась ужасная застенчивость, хотя друзья утверждают, что они ничего не замечают. Я злюсь на саму себя за свою наивность. Я надеюсь, что после моего рассказа другие люди не повторят мою ошибку», ¬– подытожила она.
Фото: vostock-photo, Instagram
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