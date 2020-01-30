«Обезображены навсегда»: из-за неправильного введения филлеров губы женщины загноились и лопнули

На следующее утро Хелен проснулась с большими синяками, которые постаралась скрыть при помощи макияжа, чтобы никто на работе не заметил. Но ситуация с каждым днем все ухудшалась: ее губы начали распухать, а синяки стали еще заметнее, а затем верхняя и вовсе лопнула от скопившегося в ней гноя. В отчаянии женщина связалась с салоном, но администратор заявила, что ничем не может помочь, потому ей стоит обратиться к врачу. Специалисты диагностировали Хелен серьезную инфекцию, которая возникла из-за того, что использовался дешевый препарат, который к тому же был неправильно введен. Женщине было назначено серьезное лечение, включившее антибиотикотерапию в течение 6 недель с последующими инъекциями гиалуронидазы в верхнюю губу, чтобы растворить филлер. Однако на этом злоключения британки не закончились – инфекция распространилась и на нижнюю губу, из-за чего лечение затянулось еще сильнее.

Даже после лечения и выведения наполнителя у Хелен остались комки под кожей губ, которые уже никогда не исчезнут, она также всегда будет нуждаться в коррекции филлерами, чтобы скрыть появившуюся из-за неудачной процедуры асимметрию: «Мои губы навсегда останутся обезображенными. Вместо уверенности в себе у меня появилась ужасная застенчивость, хотя друзья утверждают, что они ничего не замечают. Я злюсь на саму себя за свою наивность. Я надеюсь, что после моего рассказа другие люди не повторят мою ошибку», ¬– подытожила она.

Фото: vostock-photo, Instagram

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