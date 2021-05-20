О каких ошибках и негативных последствиях наращивания ресниц обычно молчат

Косметологи раскрыли ужасающие результаты наращивания ресниц и выложили видео в сеть TikTok. Как сообщает The Sun, к мастеру под ником @luxurybeautyco пришла клиентка с ресницами, больше похожими на челку. В комментариях под видео люди писали, что с их помощью можно взлететь.

Наращивание слишком густых и длинных ресниц может отрицательно повлиять на зрение, а также велика вероятность вызвать раздражение слизистой глаз, потому что в таком случае потребуется много растворяющего клей средства.