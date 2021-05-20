О каких ошибках и негативных последствиях наращивания ресниц обычно молчат
Косметологи раскрыли ужасающие результаты наращивания ресниц и выложили видео в сеть TikTok. Как сообщает The Sun, к мастеру под ником @luxurybeautyco пришла клиентка с ресницами, больше похожими на челку. В комментариях под видео люди писали, что с их помощью можно взлететь.
Наращивание слишком густых и длинных ресниц может отрицательно повлиять на зрение, а также велика вероятность вызвать раздражение слизистой глаз, потому что в таком случае потребуется много растворяющего клей средства.
Кадры пострашнее были сняты пользователем @ipsbeauty, которая обратила внимание на необходимость проводить регулярную гигиену глаз. В видео мастерица показала желтую корку в области век посетительницы, которую ей пришлось буквально сдирать. «Желтое накопление — это бактерии, мертвые клетки кожи, грибковая инфекция на ресницах и веках, возникшее из-за отсутствия правильного ухода», — объяснила причины воспаления мастер.
Ролик @milliondollarlashes наглядно показывает, что с длинной нужно быть осторожным, иначе можно лишиться собственных ресниц. «Длина ресниц клиентки составляла от 20 до 25 миллиметров, что слишком много для естественных волосков. Во время снятия настоящие ресницы бедной девушки отрывались клочьями», — прокомментировала ситуацию специалист.
Фото: freepik.com
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