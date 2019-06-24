Нутрицитолог рассказала, как в 47 лет всего за 15 минут в день получить шикарное тело

Натали Джилл, успешный фитнес-тренер и нутрицитолог из Америки, выпустившая новую книгу об удивительной трансформации ее собственного тела, рассказала британскому изданию Daily Mail о том, как ей это удалось.
По собственному признанию Натали, в почти 40 лет ее тело, как и жизнь, были далеки от идеала: она переживала развод, у нее на руках был маленький ребенок и 25 кг лишнего веса, «осевшие» на теле после его рождения. «Я чувствовала себя слишком старой, слишком сломленной, слишком грузной и слишком подавленной, чтобы что-то с этим делать, – говорит она. – Мои бедра терлись друг об друга, шея была толстой, а гормональный фон колебался. Я была подавлена, постоянно голодна и сварлива». Но она знала, что надо что-то менять, поэтому начала включать в свой рацион более натуральные, необработанные продукты, а также 15-20-минутную тренировку, а свой прогресс фиксировала в социальных сетях.
В течение 4 месяцев ее вес уменьшился, а количество подписчиков, наоборот, заметно выросло, что вдохновило женщину бросить работу менеджером по продажам и сосредоточиться на выполнении упражнений и правильном питании. За короткое время она не просто вылепила и отточила свое тело, а стала 39-летней фитнес-моделью с таким впечатляющим прессом, что ее фото появилось на обложке нескольких журналов.
Сейчас Натали Джилл 47 лет, и она честно говорит о том, что уже точно находится в менопаузе, но при этом добавляет, что определенно находится на пике здоровья и физической формы. Главная мысль, к которой она пришла за эти годы, заключается в том, что возраст и менопауза не должны стать препятствием для переосмысления собственной жизни и пересоздания своего тела. Чувствовать себя хорошо и превосходно выглядеть можно и в 45, и в 55, и в 65 – для этого необходим простой план питания и легкий комплекс упражнений.
Также Джилл добавляет, что неустойчивые гормоны не стоит сбрасывать со счетов, ведь они оказывают огромное влияние на настроение, сексуальное влечение, энергию, уровень тревоги и обхват талии. Во время менопаузы все процессы в организме замедляются, набрать вес становится очень легко, а сбросить – гораздо сложнее. Потому главным правилом хорошей фигуры в этот период жизни является изменение отношения к еде: надо перестать думать о ней как об источнике наслаждения. Правильное питание может существенно облегчить проявления менопаузы, снизить уровень стресса и улучшить самочувствие. Забудьте о чипсах, печенье и других обработанных продуктах, необработанная еда – вот источник стройности.
Также, по словам Натали, важно сосредоточиться на балансе КБЖУ. При этом особое внимание надо уделить именно белку, который помогает нарастить мышечную массу и поддержит метаболизм.
Не исключайте жир из рациона: жир позволит вам оставаться энергичными. Источниками жирных кислот могут стать авокадо, оливковое масло, орехи и семечки.
В качестве источника углеводов ешьте овощи и фрукты – это ваша медицинская страховка и билет к быстрой потере жира. И не беспокойтесь о том, что можете съесть много свеклы или моркови, хоть они и сладкие, от них еще никто не поправился. Не исключайте крахмалистые овощи и фрукты, просто ограничьте их порции. Но не ешьте их отдельно от белков и жиров – это поможет замедлить усвоение природных сахаров и позволит избежать тяги к сладкому в конце дня.
Выбирайте ярко-окрашенные овощи и фрукты – в них мало сахара и много питательных веществ: ежевика, малина, клубника, черника – ими можно наслаждаться без ограничений.
А вот непосредственно сахара и искусственных подсластителей избегайте – сахар может вызывать перепады настроения, приливы и потерю костной массы. Также в среднем возрасте надо держаться подальше от молочных и глютен-содержащих продуктов.
Добавьте в рацион ферментированные продукты (квашеную капусту, соленые огурцы и яблочный уксус), чтобы улучшить здоровье кишечника. А перед каждым приемом пищи и в промежутках между ними, если чувствуете голод, выпивайте стакан воды.
И обязательно больше двигайтесь – это лучшее средство для избавления от лишнего веса.
Натали Джилл уверяет, если соблюдать эти правила хотя бы 10 дней (а лучше постоянно), ваши самочувствие и внешний вид улучшатся, и всего за 2 недели можно сбросить до 5 кг.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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