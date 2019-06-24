Нутрицитолог рассказала, как в 47 лет всего за 15 минут в день получить шикарное тело

Также, по словам Натали, важно сосредоточиться на балансе КБЖУ. При этом особое внимание надо уделить именно белку, который помогает нарастить мышечную массу и поддержит метаболизм.

Не исключайте жир из рациона: жир позволит вам оставаться энергичными. Источниками жирных кислот могут стать авокадо, оливковое масло, орехи и семечки.

В качестве источника углеводов ешьте овощи и фрукты – это ваша медицинская страховка и билет к быстрой потере жира. И не беспокойтесь о том, что можете съесть много свеклы или моркови, хоть они и сладкие, от них еще никто не поправился. Не исключайте крахмалистые овощи и фрукты, просто ограничьте их порции. Но не ешьте их отдельно от белков и жиров – это поможет замедлить усвоение природных сахаров и позволит избежать тяги к сладкому в конце дня.

Выбирайте ярко-окрашенные овощи и фрукты – в них мало сахара и много питательных веществ: ежевика, малина, клубника, черника – ими можно наслаждаться без ограничений.

А вот непосредственно сахара и искусственных подсластителей избегайте – сахар может вызывать перепады настроения, приливы и потерю костной массы. Также в среднем возрасте надо держаться подальше от молочных и глютен-содержащих продуктов.

Добавьте в рацион ферментированные продукты (квашеную капусту, соленые огурцы и яблочный уксус), чтобы улучшить здоровье кишечника. А перед каждым приемом пищи и в промежутках между ними, если чувствуете голод, выпивайте стакан воды.

И обязательно больше двигайтесь – это лучшее средство для избавления от лишнего веса.

Натали Джилл уверяет, если соблюдать эти правила хотя бы 10 дней (а лучше постоянно), ваши самочувствие и внешний вид улучшатся, и всего за 2 недели можно сбросить до 5 кг.