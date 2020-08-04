Новый тренд: звезды фотографируются с арбузом и превращают его в главный модный аксессуар

«Родоначальницей» тренда стала 42-летняя певица Майлин Класс, которая шокировала поклонников, поделившись снимком, на котором позирует топлесс, прикрывшись лишь огромным арбузом, на что поклонники среагировали шуткой о том, что она выбрала не слишком практичное бикини. Естественно, не осталась в стороне и звезда соцсетей и реалити-шоу Ким Кардашьян, которая вообще не пропускает ни одного модного флешмоба, поделившаяся с подписчиками снимком, на котором она позирует в золотистом бикини с кусочком ягоды в руках. А дальше уже все было делом техники: идею оценили и подхватили 26-летняя бывшая звезда «Острова любви» Меган Бартон- Хансон, которая призналась, что очень любит арбуз, к ней присоединились коллеги по реалити 23-летняя Зара МакДермотт и Элли Браун, а затем и топ-модель Кара Делевин.

Не остались в стороне даже голливудские звезды, среди которых «засветилась» и одна из самых популярных актрис последних лет Марго Робби, а также Гарри Стайлс – и это вывело тренд на совершенно новый уровень. Теперь наслаждаются на фотографиях арбузом и певица Кэти Перри, и теледива Алекса Чанг, и блогерша Кади МакДермотт, и многие другие знаменитости.

Фото: Instagram

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