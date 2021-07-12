Девушки делятся своими изменениями при помощи макияжа в тренде TikTok «до/после»

За время существования тренда было опубликовано бесчисленное количество видео, которые пользователи TikTok комментировали, говоря, что девушки выглядят совершенно по-другому в конце видео, по сравнению с началом, сообщается в издании Мirror.

Желающие выделиться на фоне однотипных роликов придумывают, как разнообразить тенденцию. Так, одна девушка решила сделать все наоборот: сначала она показала свой идеальный макияж, затем медленно вернулась к естественной внешности с помощью монтажа.

Данный тренд стал очень популярным и насчитывает порядка 170 000 000 просмотров, а девушки ежедневно загружают все больше своих видео. Так у них появляется шанс получить миллионы лайков и новую аудиторию, как и случилось с одной девушкой, на которую подписались практически 500 000 человек.