Новый тренд в косметологии: женщины хотят получить «лицо отдохнувшей стервы»

Как передает The Sun, представительницы прекрасного пола стали считать все более привлекательным выражение натуральной «легкой кислинки» на лице. Доктор Дэвид Шэфтер добавляет, что с этой просьбой к нему обращаются несколько раз в неделю: «Женщины не всегда могут подобрать верные слова, чтобы описать то, что они имеют в виду, но когда я упоминаю о «лице отдохнувшей стервы», они заявляют, что хотят именно это».

По словам медицинских экспертов, для достижения подобного эффекта врачи используют такие методики как инъекции филлеров в лицо, а иногда и ботокс. Сама процедура длится от 10 до 20 минут, а эффект от нее сохраняется до двух лет.