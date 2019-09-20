Новый тренд в косметологии: женщины хотят получить «лицо отдохнувшей стервы»

Как передает The Sun, представительницы прекрасного пола стали считать все более привлекательным выражение натуральной «легкой кислинки» на лице. Доктор Дэвид Шэфтер добавляет, что с этой просьбой к нему обращаются несколько раз в неделю: «Женщины не всегда могут подобрать верные слова, чтобы описать то, что они имеют в виду, но когда я упоминаю о «лице отдохнувшей стервы», они заявляют, что хотят именно это».
По словам медицинских экспертов, для достижения подобного эффекта врачи используют такие методики как инъекции филлеров в лицо, а иногда и ботокс. Сама процедура длится от 10 до 20 минут, а эффект от нее сохраняется до двух лет.
Сам феномен «resting bitch face» появился 6 лет назад, но за последний год количество запросов на процедуру увеличилось больше, чем в два раза. Как поясняют специалисты, это происходит из-за смещения акцента с верхней части лица на нижнюю, в частности, чему немало поспособствовало семейство Кардашьян и их увлечение увеличением губ. Также Дэвид Шэфтер добавляет, что увлечение селфи также влияет на популяризацию «стервозного выражения лица».
Попробовавшие на себе процедуру отмечают, что из-за инъекций могут появиться крошечные кровоподтеки и отеки, но это едва заметно и быстро проходит. Зато эффект удивляет и восхищает окружающих. Американка Хоуп Дэвис заявляет: «Окружающие не могли понять, что я сделала с собой, но они говорили, что я выгляжу красиво и мило. Люди тяготеют к женщинам, которых они считают счастливыми».
Доктор Мелисса Дофт говорит, что чтобы добиться подобного результата у пациентов, она вводит наполнители на основе гиалуроновой кислоты в морщины марионетки – от уголков рта до линии челюсти и под губами, чтобы изогнуть рот в полуулыбке и вернуть губам потерянный объем. Эти манипуляции помогают людям выглядеть менее грустными, но у каждого специалиста своя техника.
«Если ты всегда выглядишь уныло и недружелюбно, люди начинают сторониться тебя, потому так важно избавиться от этого выражения лица. В этом и заключается секрет популярности «лица отдохнувшей стервы», – заключила Мелисса Дофт.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, Instagram
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