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Новый тренд в косметологии: женщины хотят получить «лицо отдохнувшей стервы»

Женщины выстраиваются в очередь к врачам эстетической медицины, чтобы те при помощи ботокса и филлеров смогли «зафиксировать» их естественное выражение лица «отдохнувшей стервы»ю Тренд становится все более востребованным.

Как передает The Sun, представительницы прекрасного пола стали считать все более привлекательным выражение натуральной «легкой кислинки» на лице. Доктор Дэвид Шэфтер добавляет, что с этой просьбой к нему обращаются несколько раз в неделю: «Женщины не всегда могут подобрать верные слова, чтобы описать то, что они имеют в виду, но когда я упоминаю о «лице отдохнувшей стервы», они заявляют, что хотят именно это».

По словам медицинских экспертов, для достижения подобного эффекта врачи используют такие методики как инъекции филлеров в лицо, а иногда и ботокс. Сама процедура длится от 10 до 20 минут, а эффект от нее сохраняется до двух лет.

до и после процедуры

Сам феномен «resting bitch face» появился 6 лет назад, но за последний год количество запросов на процедуру увеличилось больше, чем в два раза. Как поясняют специалисты, это происходит из-за смещения акцента с верхней части лица на нижнюю, в частности, чему немало поспособствовало семейство Кардашьян и их увлечение увеличением губ. Также Дэвид Шэфтер добавляет, что увлечение селфи также влияет на популяризацию «стервозного выражения лица».

Попробовавшие на себе процедуру отмечают, что из-за инъекций могут появиться крошечные кровоподтеки и отеки, но это едва заметно и быстро проходит. Зато эффект удивляет и восхищает окружающих. Американка Хоуп Дэвис заявляет: «Окружающие не могли понять, что я сделала с собой, но они говорили, что я выгляжу красиво и мило. Люди тяготеют к женщинам, которых они считают счастливыми».

Доктор Мелисса Дофт говорит, что чтобы добиться подобного результата у пациентов, она вводит наполнители на основе гиалуроновой кислоты в морщины марионетки – от уголков рта до линии челюсти и под губами, чтобы изогнуть рот в полуулыбке и вернуть губам потерянный объем. Эти манипуляции помогают людям выглядеть менее грустными, но у каждого специалиста своя техника.

«Если ты всегда выглядишь уныло и недружелюбно, люди начинают сторониться тебя, потому так важно избавиться от этого выражения лица. В этом и заключается секрет популярности «лица отдохнувшей стервы», – заключила Мелисса Дофт.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, Instagram

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