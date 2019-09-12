Новый инста-тренд: женщины мажут свою верхнюю губу клеем ради эффектных селфи

В последние годы спрос на увеличение губ вновь вырос, потому что многие хотят быть похожими на популярных инста-див типа Кайли Дженнер и Ким Кардашьян. Но если раньше женщины обращались за помощью к косметологам, то теперь, по-видимому, нашли более дешевую и уж точно гораздо более странную и даже опасную альтернативу.
Несколько человек в приложении TikTok поделились видео, в которых наносят клей для ресниц чуть выше лука купидона и затем приклеивают свою верхнюю губу ближе к носу, чтобы та выглядела больше и полнее. Ролик, в котором девушка поделилась этим странным бьюти-хаком, набрал уже более 7 миллионов просмотров, десятки женщин повторили его, чтобы их губ стали «более соблазнительными».
Фото: кадр из видео TikTok
Однако не все пользователи были впечатлены этой идеей, некоторые посчитали ее минимум непрактичной. Один из них написал: «Это так грустно. Раньше люди просто ненавидели свои губы, а теперь они склеивают кожу, чтобы изменить их. Представьте, как губа может отклеиться в середине разговора». Другой заметил: «Что будет, если ты поцелуешь своего парня, а твоя губа все еще останется прилипшей к его рту, когда ты захочешь отстраниться». Третий был еще более категоричен в своей оценке: «Это отвратительно! Почему люди делают это с собой?»
Однако специалисты заявляют, что это увлечение опасное, потому что не все понимают, что в ролике использован клей для накладных ресниц, потому заменяют его суперклеем. А он не столь безобиден: кожа может склеиться настолько сильно, что могут возникнуть повреждения, разрывы эпидермиса и даже ожоги.
Кстати, тренд на самостоятельное увеличение губ подручными средствами не нов: в 2015 году девушки на волне популярности пухлоротой Кайли Дженнер пытались сделать свои собственные губы полнее при помощи вакуума, создаваемого рюмками, стаканами и различными самодельными гаджетами, результаты экспериментов были драматичными: фотографии болезненно распухших, покрытых синяками ртов наводнили Сеть.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, TikTok
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