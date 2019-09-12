Новый инста-тренд: женщины мажут свою верхнюю губу клеем ради эффектных селфи

В последние годы спрос на увеличение губ вновь вырос, потому что многие хотят быть похожими на популярных инста-див типа Кайли Дженнер и Ким Кардашьян. Но если раньше женщины обращались за помощью к косметологам, то теперь, по-видимому, нашли более дешевую и уж точно гораздо более странную и даже опасную альтернативу.

Несколько человек в приложении TikTok поделились видео, в которых наносят клей для ресниц чуть выше лука купидона и затем приклеивают свою верхнюю губу ближе к носу, чтобы та выглядела больше и полнее. Ролик, в котором девушка поделилась этим странным бьюти-хаком, набрал уже более 7 миллионов просмотров, десятки женщин повторили его, чтобы их губ стали «более соблазнительными».