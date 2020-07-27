Новый бьюти-тренд: знаменитости массово делятся честными фото с целлюлитом

Дана Мерсер и вовсе выложила ряд снимков, на которых продемонстрировала, насколько для удачного кадра важны поза и освещение. В своих коллажах она показала, как небольшая смена ракурса может как скрыть недостатки фигуры, так и подчеркнуть их. «Я показываю свои растяжки, вздутие живота, неидеальные бедра и неровности кожи. Не знаю почему, но это стало популярно. У 80% женщин есть целлюлит, он не является признаком плохого здоровья или лени, зачастую это способ сохранить необходимый жир. И это часть нас. Давайте принимать свои тела со всеми их недостатками», – неоднократно заявляла она. Она, а вслед за ней и другие знаменитости, заявили о важности любви к себе и своему телу: оно, может, и неидеальное, но при этом оно служит вам верой и правдой, что уже немало.

Фото: Instagram danaemercer

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