Новый бьюти-тренд: знаменитости массово делятся честными фото с целлюлитом
Фото: Instagram danaemercer
Как отметил британский онлайн-портал The Sun, модель Вики Паттисон, популярная писательница и влиятельный блогер Дана Мерсер певица Энн-Мари, Шарлотта Доусон и Жаклин Джосса показали, что, несмотря на их возможности, они тоже несовершенны. Знаменитости честно делятся в социальных сетях снимками без ретуши и обработки, на которых показывают свой целлюлит, ямочки на коже и другие несовершенства. Некоторые хвалят их за это, другие критикуют, но тренд стал вирусным и все больше людей подключается к флешмобу, чтобы призванному показать, что красота бывает разной, а за красивой картинкой в Instagram не всегда скрывается правда.
Дана Мерсер и вовсе выложила ряд снимков, на которых продемонстрировала, насколько для удачного кадра важны поза и освещение. В своих коллажах она показала, как небольшая смена ракурса может как скрыть недостатки фигуры, так и подчеркнуть их. «Я показываю свои растяжки, вздутие живота, неидеальные бедра и неровности кожи. Не знаю почему, но это стало популярно. У 80% женщин есть целлюлит, он не является признаком плохого здоровья или лени, зачастую это способ сохранить необходимый жир. И это часть нас. Давайте принимать свои тела со всеми их недостатками», – неоднократно заявляла она. Она, а вслед за ней и другие знаменитости, заявили о важности любви к себе и своему телу: оно, может, и неидеальное, но при этом оно служит вам верой и правдой, что уже немало.
Фото: Instagram danaemercer
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