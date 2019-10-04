Новый бьюти-тренд: женщины все чаще делают ламинирование бровей

Как сообщает британский портал The Sun, многим женщинам пришлась по душе идея ламинировать брови и забыть об их укладке на целых 2 месяца. К тому же процедура обещает придать им дополнительную визуальную толщину и густоту.

Долговременную укладку бровей придумали в Москве, но она стала быстро завоевывать Европу. Чтобы зафиксировать волоски в одном положении, косметологи наносят на них специальный состав, который делает их прямыми и гибкими. Затем наносят на них увлажняющую сыворотку с тонирующим эффектом. В результате ваши брови будут выглядеть так, будто вы их только что причесали. Эффект сохраняется до двух месяцев.