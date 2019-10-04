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Новый бьюти-тренд: женщины все чаще делают ламинирование бровей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Долговременная укладка бровей становится все более популярной, но далеко не все дамы отнеслись к этой процедуре благосклонно.

Как сообщает британский портал The Sun, многим женщинам пришлась по душе идея ламинировать брови и забыть об их укладке на целых 2 месяца. К тому же процедура обещает придать им дополнительную визуальную толщину и густоту.

Долговременную укладку бровей придумали в Москве, но она стала быстро завоевывать Европу. Чтобы зафиксировать волоски в одном положении, косметологи наносят на них специальный состав, который делает их прямыми и гибкими. Затем наносят на них увлажняющую сыворотку с тонирующим эффектом. В результате ваши брови будут выглядеть так, будто вы их только что причесали. Эффект сохраняется до двух месяцев.

По данным женского журнала Elle UK, за процедуру длительностью 50 минут в Великобритании в салонах просят от 75£ (около 6000 рублей по курсу ЦБ).

Любительницы красоты и Instagram-дивы с восторгом отзываются о ламинировании бровей, заявляя, что это восхитительно, невероятно, а некоторые даже называют результаты процедуры «искусством».

Однако далеко не все простые женщины стали поклонницами долговременной укладки, заявляя в социальной сети Facebook, что цена неоправданно высока и что можно получить тот же результат «намного дешевле, просто использовав маленькую кисточку для бровей». А особо скептически настроенные дамы добавляют, что ламинирование «заставляет вас выглядеть постоянно удивленной».

Фото: Instagram

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