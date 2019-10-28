Новый бьюти-тренд: женщины все чаще хотят получить «лицо богатой девочки», как у Кайли Дженнер и Иванки Трамп

Доктор за 250£ (больше 20 000 рублей по текущему курсу) сделала ей контурную пластику. Долорес заявляет, что ее губы после процедуры стали выглядеть просто потрясающе. Тогда она задумалась об инъекциях ботокса, чтобы стать обладательницей такой же гладкой и сияющей кожи и четкой линии челюсти, как у ее кумира Анджелины Джоли, а заодно избавиться от вертикальной морщинки между бровями. За год она потратила 800£ (больше 65 000 рублей по текущему курсу) на собственное преображение и абсолютно не жалеет об этом. Девушка уверена, что это лучшее, что она с собой сделала – теперь у нее «лицо богатой девушки», о котором она мечтала, возросшая уверенность в себе и 15 000 подписчиков в Instagram.

Долорес признается, что большинство ее друзей также делают инъекции ботокса и филлеров. Единственная проблема, с которой столкнулась девушка, это вовремя остановиться в бесконечном желании улучшить себя, потому что «новый облик вызывает привыкание». По ее словам, как только она заметила первые признаки, что ее губы теряют объем, она отчаянно захотела увеличить их снова. Также она мечтает о введении филлера в подбородок, чтобы сделать его более точеным, и добавляет, что тогда, может быть, остановится.

Фото: vostock-photo, Instagram

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