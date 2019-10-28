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Новый бьюти-тренд: женщины все чаще хотят получить «лицо богатой девочки», как у Кайли Дженнер и Иванки Трамп

Многие молодые женщины готовы тратить большие деньги и сознательно лечь под скальпель хирурга или шприц косметолога, вдохновленные богатыми знаменитостями типа Кайли Дженнер, Иванки Трамп и Анджелины Джоли и их фирменными губами, приподнятыми бровями и гладкой кожей.

Однако отчаянно пытаются стать похожими на своих кумиров не только взрослые, достигшие совершеннолетия женщины, но и девочки-подростки, только недавно закончившие играть в куклы. 15-16 летние изо всех сил стремятся выглядеть как их кумиры, потому очень хотят как можно скорее вколоть себе филлеры или лечь под скальпель хирурга, что не может не беспокоить специалистов в области эстетической медицины.

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Долорес Томас до изменений

Фото: Instagram

В последнее время набирает обороты новый тренд, который косметологи назвали «Rich Girl Face» или «лицо богатой девочки». Именно с таким запросом, по словам врача Дирка Кремера, все чаще приходят к нему на прием. Причем средний возраст желающих пройти неинвазивные процедуры снизился с 22+ до 18-19 лет.

22-летняя Долорес Томас рассказала британскому порталу The Sun, что еще в возрасте 19 лет захотела губы, как у Кайли Дженнер, и пришла со своим желанием к косметологу, который даже не спросил, сколько ей лет. По словам девушки, ее губы изначально были довольно тонкими, потому она решила исправить этот недостаток, потому что многие знаменитости, на которых она подписана и которыми восхищается, обладают чувственными и пухлыми устами.

Доктор за 250£ (больше 20 000 рублей по текущему курсу) сделала ей контурную пластику. Долорес заявляет, что ее губы после процедуры стали выглядеть просто потрясающе. Тогда она задумалась об инъекциях ботокса, чтобы стать обладательницей такой же гладкой и сияющей кожи и четкой линии челюсти, как у ее кумира Анджелины Джоли, а заодно избавиться от вертикальной морщинки между бровями. За год она потратила 800£ (больше 65 000 рублей по текущему курсу) на собственное преображение и абсолютно не жалеет об этом. Девушка уверена, что это лучшее, что она с собой сделала – теперь у нее «лицо богатой девушки», о котором она мечтала, возросшая уверенность в себе и 15 000 подписчиков в Instagram.

Долорес признается, что большинство ее друзей также делают инъекции ботокса и филлеров. Единственная проблема, с которой столкнулась девушка, это вовремя остановиться в бесконечном желании улучшить себя, потому что «новый облик вызывает привыкание». По ее словам, как только она заметила первые признаки, что ее губы теряют объем, она отчаянно захотела увеличить их снова. Также она мечтает о введении филлера в подбородок, чтобы сделать его более точеным, и добавляет, что тогда, может быть, остановится.

Фото: vostock-photo, Instagram

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