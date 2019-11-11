Новый бьюти-тренд: женщины колют ботокс в шею и подбородок, чтобы избавиться от разъяренного выражения лица

По словам специалистов, стресс и ритм жизни мегаполиса накладывают свой отпечаток, и у женщин в повседневной жизни на лице застывает агрессивное или напряженное выражение лица. И чтобы они перестали выглядеть вечно разъяренными, специалисты предлагают вводить ботокс не в верхнюю треть лица, а в нижнюю, то есть по линии челюсти, в подбородок и шею. Эта процедура не затрагивает мимику лица, но при этом расслабляет мышцы нижней трети, за счет чего и достигается эффект, будто вы прекрасно отдохнули. При этом, по словам специалистов, при правильно рассчитанной дозировке лицу возвращается утраченная симметрия, подбородок и скулы становятся более четкими. Чтобы сохранить эффект от процедуры как можно дольше врач советует почаще улыбаться: «Существует прямая связь между выражением лица и тем, как мозг обрабатывает негативные эмоции. Иными словами, если вы чаще улыбаетесь, то и разницу в настроении ощущаете неизбежно».

Фото: vostock-photo_

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